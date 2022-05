Cabelo: 5 máscaras que vão transformar suas madeixas

Confira 5 produtos que vão fazer a diferença na rotina de cuidados capilares

CARAS Digital Publicado em 08/11/2021, às 14h07 - Atualizado às 14h11

Não é segredo que as máscaras são itens essenciais na rotina de cuidados com o cabelo, não é mesmo? Por isso, selecionamos algumas opções com fórmulas fantásticas para te ajudar a conhecer as características de cada uma e escolher a que melhor atende às suas necessidades do momento. Dá uma olhada:

1. Máscara Super Hidratante Morte Súbita, Lola Cosmetics



2. Kérastase Genesis Masque Reconstituant



3. PhytoManga CC Cream Máscara Ultra Nutritiva, Widi Care



4. Máscara Extreme, Redken



5. Máscara Afro Vegan com Óleo de Rícino e Manteiga de Karité, Inoar

