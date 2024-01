Além de Rodrigo Simas, confira outros famosos que já se assumiram bissexuais

Rodrigo Simas revelou detalhes de descoberta da sua sexualidade na última terça-feira, 23

Rodrigo Simas, que se assumiu bissexual em 2023, chamou a atenção da web ao revelar detalhes de descoberta da sua sexualidade na última terça-feira, 23, durante o programa Na Piscina com Fê Paes Leme. Além do artista, confira outros famosos que já se assumiram bissexuais.

Aline Wirley, que participou do BBB 23, já declarou ser bissexual . Em um casamento aberto com Igor Rickli, a cantora contou como descobriu sua sexualidade em entrevista ao podcast Quinta Pod: "Me descobri. Um dia olhei para uma mulher e fiquei 'ué'. Na verdade, foi um amor por aquela pessoa que brotou. Vivi uma história de amor muito linda com ela. Foi há muitos anos".

Jão, que também se assumiu bissexual , falou sobre sua sexualidade no programa Prazer, Luísa. "Acho que as pessoas subestimam um pouco a minha inteligência e a forma como eu me posiciono. Dizem que eu tenho medo de falar sobre minha sexualidade, mas isso nunca foi uma questão para mim. Todo mundo sabe que já namorei meninos. Todo mundo sabe que já namorei meninas. Talvez as pessoas não saibam porque não me acompanham o suficiente", declarou.

Deborah Secco, que vive casamento aberto com Huhgo Moura há nove anos, é outra celebridade que já falou sobre sua bissexualidade. "Se eu falar que não quebrei nenhuma barreira dentro de mim, é mentira. Você escuta a vida inteira que tem que se casar com homem. É conduzida para isso. Mas foi fácil de quebrar, porque não tem certo ou errado em gostar, em se apaixonar", compartilhou em entrevista ao jornal O Globo.

