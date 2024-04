Britney Spears perde disputa judicial para o pai e terá que pagar quantia milionária

Livre de sua tutela, Britney Spears perde disputa judicial para o pai, Jamie Spears, e terá que pagar quantia milionária a ele; saiba o motivo!

A cantora Britney Spears foi liberta da tutela de seu pai, Jamie Spears, em setembro de 2021. No entanto, essa história ganhou mais um capítulo na sexta-feira, 26. Segundo o site TMZ, a artista perdeu uma disputa judicial para seu pai e deve pagá-lo quantia milionária.

No final de 2023, Jamie entrou na Justiça com um pedido para que a filha pagasse os honorários advocatícios do processo que a libertou da tutela, que perdurou por 13 anos. Com a finalização do processo, Britney será obrigada a pagar US$ 2 milhões ao pai , ou R$ 10 milhões na cotação atual.

Segundo fontes próximas da cantora ao veículo, a loira estaria "furiosa" com a determinação do processo, já que ela pagou seu advogado, Matthew Rosengart, cerca de US$ 4 milhões para lhe representá-la no caso. Ele havia garantido que Britney tinha um caso sólido e grandes chances de ganhar na Justiça.

Britney Spears falou da tutela em livro

Em um trecho do seu livro de memórias, Britney Spears revelou que trocou sua liberdade em troca de ficar com seus filhos. Ela afirmou que parou de lutar contra sua tutela para passar tempo com os herdeiros.

A diva pop começou a ficar sob tutela de seu pai em 2008, onde Jaime Spears tinha total controle sob a vida pessoal e financeira da filha. Em seu livro que será lançado no dia 24 de outubro, Britney escreveu que foi internada involuntariamente duas vezes para avaliações psicológicas, e após isso parou de lutar contra o pai.

“Depois de ser presa a uma maca, eu sabia que eles poderiam conter meu corpo sempre que quisessem”, lembra a artista no livro. “E então eu concordei”, ainda afirmou. Foi a partir dessa realização, que a dona do hit “Toxic” decidiu ficar com os filhos. “Minha liberdade em troca de cochilos com os meus filhos – foi a troca que eu tive que fazer”, afirmou a diva pop no livro.

Britney é mãe de dois meninos, Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17, fruto do antigo casamento da cantora com dançarino Kevin Federline. Após o fim da tutela da mãe, a relação de Britney com os filhos ficou conturbada.

No livro, Britney deu detalhes sobre sua tutela. "A tutela despojou-me da minha feminilidade, transformou-me numa criança. Tornei-me mais de uma entidade do que uma pessoa no palco. Sempre senti música em meus ossos e em meu sangue, eles roubaram isso de mim", desabafou em um trecho marcante do livro.