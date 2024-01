Lucy Alves assume novo momento musical ao lado de Ivete Sangalo: 'Muito especial'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucy Alves revela detalhes de novo EP com participação de Ivete Sangalo e exalta cultura nordestina

Celebrando a cultura nordestina mais do que nunca, a cantora Lucy Alves não nega que está vivendo um momento único em sua carreira artística. Nesta sexta-feira, 26, ela lança o EP Flor de Sol, o qual conta com parceria com Ivete Sangalo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta que foi especial gravar com a diva do axé music.

"Flor de Sol é uma grande mistura de sons que refletem a diversa cultura nordestina. Um disco para dançar coladinho ou separadamente, com influência da Paraíba e da Bahia", disse ela, que ainda elogiou as parcerias musicais: "Há uma canção muito especial, feita em parceria com Ivete, que é "Vuco Vuco"; e uma inédita, "Maneira de Amar", que eu divido com Àttooxxá".

Nos últimos anos, Lucy tem surpreendido com seus lançamentos, que agora contam com uma linguagem mais pop. Para a artista, que veio do forró, ela apenas está experimentando novas vertentes que refletem com seu amadurecimento e seu momento.

"Eu acho que esse movimento, que eu entendo como um caminho natural, deve acontecer com quase todo artista. Com o tempo, a gente vai se conhecendo mais, se entendendo mais e buscando expressar em sua obra aquilo que mais tem a ver com a sua identidade artística. Mas o forró está sempre comigo, presente e enraizado. É parte de mim. Assim como a Paraíba, a minha terra, a minha referência", afirma.

Leia também: Cezar Black avalia BBB 24 e revela torcida por brother: "Leva o nome da Bahia"

O primeiro single de Flor do Sol a ser trabalhado foi Melaço, parceria de Lucy com Rachel Reis, cantora baiana que vem despontando no cenário nacional com suas músicas que misturam arrocha, pagodão baiano e pop. Segundo a paraibana, o encontro com Rachel veio como forma de realizar um desejo pessoal de fã. "Eu sempre acompanhei o trabalho de Rachel, admiro demais o seu talento para compor. Fui até ela, começamos a conversar e a trocar versos".

Apesar de estar aproveitando o verão para se dedicar a trabalhos musicais, a artista garante que segue se dividindo entre cantar e atuar. Enquanto se preparando para shows por todo o Brasil, ela já adianta que também existem projetos no audiovisual para este ano: "A música é a minha energia vital, mas atuar também é meu ofício. Meu coração e meu tempo se dividem bem entre os dois. Eu tenho um projeto bem legal que deve acontecer este ano, mas ainda não está totalmente maduro. Já já eu conto pra você".