Após show histórico em Copacabana, Madonna faz post de agradecimento ao Brasil

Madonna celebrou o show histórico em Copacabana que aconteceu neste sábado, 04; Ela agradeceu ao Brasil com vídeo de Pabllo Vittar em seu Instagram

Madonna arrastou 1,6 milhão de pessoas para as areias da praia de Copacabana e deixou o público boquiaberto com seu show final da "Celebration Tour", que aconteceu na noite deste sábado, 04. Após o espetáculo histórico, a diva pop foi às redes sociais agradecer ao Brasil e para isso usou um vídeo da participação de Pabllo Vittar na apresentação.

"Coloque a culpa no Rio. Obrigada, Brasil!", escreveu Madonna na legenda do post. A drag queen brasileira participou de um momento de exaltação ao Brasil, em que imagens de brasileiros importantes apareceram em um telão, e uma bateria formada por ritmistas mirins de escolas de samba do Rio de Janeiro acompanharam Madonna em "Music".

No telão, imagens de Gilberto Gil, Mano Brown, Marina Silva, Paulo Freire e Erika Hilton eram exibidas, enquanto Pabllo Vittar e Madonna dançavam com a bandeira brasileira.

Madonna faz show histórico na praia de Copacabana

Madonna agitou a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4, com um show histórico. Ela subiu ao palco com cerca de uma hora de atraso do horário marcado para o show e deu um verdadeiro show no palco. A estrela passou por várias fases de sua carreira, fez várias trocas de figurino e trouxe um time de bailarinos sincronizados.

A rainha do pop mostrou toda a sua potência vocal e sua vitalidade ao dançar e cantar para os fãs. O palco dela contou com três passarelas para ela se aproximar do público, uma plataforma giratória e um elevador. "Quero falar o quanto de amor eu sinto de todos os fãs brasileiros. Quero chorar aqui. Estou no meio de todo esse maravilhoso paraíso. E já queria vir há tempo para cá…”, disse ela no palco.

Ela encerrou a turnê "The Celebration Tour" em grande estilo e batendo recorde de público: 1,6 milhão de pessoas assistindo ao seu show na Praia de Copacabana no sábado, 04. O número foi divulgado pela Riotur nas primeiras horas do domingo, 05, e apontava que por volta das 20h, mais de um milhão de pessoas já estavam acomodadas nas areias cariocas.