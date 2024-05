Madonna reforça ativismo e carinho por publico brasileiro com homenagens em show

Show de Madonna recebeu elogios do público por ousadia e homenagens especiais para artistas importantes do Brasil

Uma verdadeira celebração. É assim que foi denominado o evento que Madonna realizou neste sábado, 4, nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Repleto de homenagens e muita performance, a cantora reforçou a importância do ativismo e mostrou que segue sendo uma artista antenada nas principais discussões que envolvem não apenas o Brasil, mas o mundo.

Em pouco mais de 2 horas, a cantora não apenas celebrou seus 40 anos de carreira, mas também fez seu público pular e se emocionar ao ver refletido no palco uma história repleta de significado, como a homenagem que a estadunidense fez ao exaltar a liberdade sexual de homens e mulheres, o feminismo e relembrar como superamos a epidemia da AIDS.

Nomes como Cazuza e Renato Russo, cantores brasileiros que morreram nos anos 90 estiveram na lista dos homenageados. No entanto, os dois não foram os únicos brasileiros que foram aplaudidos por aqueles que assistiam o show, mas também Erika Hilton, Sonia Guajajara, Elza Soares, Paulo Freire, Pelé, Mariele Franco, Marina Silva, Mano Brown e Renê Silva, também tiveram suas fotos aparecidas no telão da festa.

As homenagens realizadas por Madonna no palco reforçam o compromisso da diva pop com seus fãs e a consciência que ela tem de pautas que vêm sendo defendidas por sua audiência, mesmo que em outro país. Prova disso foi que, durante o encerramento de seu show, ela trouxe a drag queen Pabllo Vittar para exaltar o orgulho que sente do Brasil.

Ao som de um remix de Music, um dos grandes hits de sua carreira, as duas rebolaram muito usando a camisa verde e amarela, que nos últimos anos se tornou símbolo da extrema direita brasileira. Em meio a berros e aplausos dos fãs, foi nítido que o encontro das artistas foi mais do que representativo.

Nas redes sociais, internautas apontaram um certo resgate do orgulho do ser brasileiro. "A Pabllo e a Madonna exorcizando a camisa do Brasil e as cores verde e amarelo para podermos usar sem peso na consciência novamente", brincou um fã.

"Uma das imagens que mais me emociona nesse show é pensar que depois de 4 anos com verde e amarelo sendo sinônimo de fascismo, Madonna se enrolou na nossa bandeira e colocou a Pabllo (Uma das figuras mais perseguidas pela direita) vestindo a nossa camisa. Isso é lindo pra caralho!", escreveu outra pessoa.

PATRIOTÁRIOS: Madonna e a Pablo Vittar vestem verde e amarelo sem dar golpe. Homenagens a grandes personalidades brasileiras, Erika Hilton, Gilberto Gil, Marina Silva e Pelé. Entenderam agora por que as cores verde e amarelo são dos brasileiros? Hein Nikolas Ferreira? 😂😂😂😂 pic.twitter.com/gcux10k7IH — Gilmar de Alcântara (@VoxGilmar) May 5, 2024