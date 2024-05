Gusttavo Lima faz doação para as vítimas das enchentes no Rio Grando do Sul

Gusttavo Lima doou o cachê de um dos seus shows para ajudar na campanha de doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O cantor Gusttavo Lima decidiu doar o cachê de um dos seus shows para ajudar nas campanhas de doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Ele vai se apresentar em Palmas, no Tocantins, no próximo final de semana e doou o que recebeu de pagamento pelo show.

A notícia foi dada por meio da equipe dele nas redes sociais. "Em solidariedade às vítimas das chuvas que estão atingindo o Estado do Rio Grande do Sul, o cantor Gusttavo Lima informa, por intermédio de seu escritório BALADA EVENTOS, que está realizando a doação do cachê do seu show que será realizado na edição do Buteco Despedida em Palmas (TO), no próximo dia 11/05", informaram.

E completaram: "Contamos com a solidariedade dos fãs do Embaixador nesta campanha em prol do Rio Grande do Sul. Chave PIX (CNPJ): 92.958.800/0001-38. Instituição: Banrisul”.

Virginia Fonseca faz doação para o Rio Grande do Sul

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar comprovantes de suas doações para as vítimas das chuvas históricas que atingiram cidades no Rio Grande do Sul nesta semana. As enchentes destruídas muitas casas e muitas pessoas estão desabrigadas ou desaparecidas. Com isso, várias entidades fazem pedidos de doações online. E Virginia resolveu ajudar alguns locais.

Fonseca contou que iria doar os lucros de um dia de vendas de sua marca de maquiagem para ajudar três formas de doar dinheiro para o estado. Ela fez doações em vaquinhas do governo, de um influencer da região e também de uma instituição. No total, Virginia doou R$ 150 mil e mostrou os comprovantes nos stories do Instagram, sendo R$ 50 mil para cada local de doação que escolheu.

“Vamos nos colocar no lugar de cada família que está passando por dificuldade… Famílias que perderam tudo e que precisam de nós para ter onde dormir, o que comer… Coloca a mão no coração e ajude! Doe pelo menos R$ 1. RS precisa de nós”, disse ela para incentivar seus seguidores.