Quais famosos estiveram na festa secreta de Madonna no Rio? Saiba os detalhes

Realizado no Copacabana Palace, festa de encerramento da turnê de Madonna contou com vários famosos em clima de sigilo e muito luxo

O encerramento da Celebration Tour na madrugada deste domingo, 5, contou com uma festinha privada super especial para Madonna, no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento foi organizado pelo apresentador Luciano Huck, que selecionou a dedo os convidados para o 'after secreto'.

Pensado nos mínimos detalhes para receber parte da equipe de Madonna e diversos famosos brasileiros, a festa tinha como lotação máxima 150 pessoas. Com muito luxo, tudo aconteceu em um dos salões privativos do hotel, que foi reservado com antecedência.

Entre os nomes que passaram pela festa estavam Angélica, Sabrina Sato e Marina Sena. Além disso, quem também esteve presente para comemorar o sucesso da rainha do pop foram Anitta e Pabllo Vittar, que foram convidadas mais especiais do show.

Fugindo um pouco das normas do evento, Sabrina Sato chegou a compartilhar alguns cliques da festa, que acabou se tornando também uma celebração do aniversário de seu namorado, Nicolas Prattes, que completou 27 anos na data.

Vale destacar que o after foi comandado pelos Djs Diplo e Thiago Mansur, que chegou a revelar detalhes da festa em seu perfil do Instagram. Segundo o marido de Gabriela Prioli, ele ficou impressionado com a energia de Madonna, que foi a última a sair do espaço.

"Eu tô acostumado a tocar em grandes festivais, para grandes públicos, mas a experiência de ontem, Madonna na pista com toda sua equipe, seus bailarinos e seus amigos, umas 200 pessoas mais ou menos, foi surreal. Celular no bolso a noite toda, e os bons momentos guardados na memória", disse ele que completou: "E o mais impressionante, Madonna foi embora depois do anfitrião, foi uma das últimas a sair da festa".