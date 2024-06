Giovanna Ewbank revela tema diferente do aniversário de Titi

Comemorando os 11 anos da filha, Giovanna Ewbank revela tema escolhido por Titi para sua festa de aniversário; menina se inspirou em trabalho da mãe

A filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi, completou 11 anos nos últimos dias e neste sábado, 22, teve sua grande festa de aniversário. Na rede social, a apresentadora mostrou o evento e impressionou ao exibir os detalhes da decoração inspirada em um de seus trabalhos.

A famosa então revelou que a herdeira escolheu o tema da série A Magia de Aruna, da Disney, que ela fez ao lado das atrizes, Cleo, Erika Januza, Jamilly Mariano e outras artistas. Inclusive, Giovanna e as colegas de cena fizeram parte da decoração com toque de magia e mundo encantado.

Além das imagens dela, no espaço foram colocados balões, flores de mentira, luzes, tudo para criar um ambiente parecido com o da série. O bolo foi feito com cores cintilantes, brilho e o nome de Titi foi colocado nele. Além disso, vários docinhos personalizados foram feitos para o evento.

Cheia de estilo, Titi surgiu com um look colorido de crochê, composto por cropped e saia. Giovanna Ewbank postou fotos da menina produzida. "Os 11 anos da nossa filhinha estão sendo LINDOS! Dia de festejar a nossa RAINHA CHISSOMO! VIVA TÍTI E TODO AMOR QUE A ENVOLVE", disse a mamãe coruja.

Veja os registros do aniversário de Titi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ganha festinha no café da manhã

A filha de de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi, acordou comemorando seu aniversário de 11 anos na quinta-feira, 20. Ao lado dos pais e os irmãos, Bless e Zyan, a garota celebrou a data no café da manhã na casa onde vivem.

Com um bolinho personalizado especialmente para ela, em rosa e com a frase "gemini queen", que significa "rainha geminiana", a herdeira mais velha do casal cantou seus parabéns na mesa onde foi montada um banquete com comidinhas. Veja os cliques do momento aqui.