Giovanna Lancellotti passa perrengue com dinheiro em viagem: 'Vergonha'

Em sua primeira viagem sozinha, Giovanna Lancellotti passou perrengue envolvendo dinheiro e fez questão de compartilhar a situação com os seguidores

Aos 31 anos, Giovanna Lancellotti está curtindo sua primeira viagem sozinha. O destino escolhido pela atriz foi Madrid, na Espanha. E para a viagem ser ainda mais inesquecível, a famosa já passou pelo seu primeiro perrengue em terras internacionais.

“Eu cheguei hoje, né? Aí desfiz a mala inteira e arrumei tudo. Depois fui dar uma volta por Madrid… Já passei o meu primeiro perrengue da viagem, tá? Vou contar meu perrengue. Eu não ia contar aqui por motivo de vergonha porque fui uma bobona. Mas, como foi engraçado no final, e eu já passei por cima disso, vou contar. Dois dias antes de vir para cá, de última hora, eu pensei: 'Meu Deus, eu preciso trocar dinheiro, eu preciso levar dinheiro e tal'. Aí liguei para uma pessoa de uma casa de câmbio que já conheço. Troquei o dinheiro, e ele foi levar na minha casa”, começou ela.

Em seguida, Giovanna revelou que levou a moeda errada para o país. “Daí eu contei nota por nota e conferi, tá? Isso é importante. Beleza? Aí cheguei hoje. Fui fazer uma comprinha. Eu dei o meu dinheirinho e a pessoa falou: 'A gente não aceita dólar'. Eu falei: 'Moça, nem brinca, nem brinca, nem brinca, porque tem mais aqui'. Aí ela disse: 'Isso é dólar'".

Sendo assim, ela precisou trocar o dinheiro no aeroporto. "Foi aí que eu reparei que tinha comprado dólar para trazer para a Europa e tive que trocar todo o dinheiro no aeroporto. Giovanna, como é que você pode ser desse jeito, minha filha? Não é possível. Na hora que ele te entregou o dinheiro, você não viu? Giovanna, você precisa prestar mais atenção nas coisas, né? É muito diferente o dólar do euro. Vai acabar o dinheiro na tua mão, o moço deu o dinheiro e não é possível que você não viu. É isso, esse foi o meu primeiro perrengue, causado por mim mesma, né? É bom lembrar. Mas tudo bem", finalizou.

Novo visual

Giovanna Lancellotti impressionou seus seguidores ao mudar drasticamente o visual. A atriz, que é naturalmente morena, surgiu com os cabelos ruivos. Como era de se esperar, a famosa recebeu inúmeros elogios.

"Uma mulher de skin nova não quer guerra com ninguém", escreveu ela. Nos comentários, os seguidores deram sua opinião. "Amei", disse um. "Maravilhosa", elogiou outro. "É impressionante como fica linda de qualquer maneira", escreveu ainda mais um.