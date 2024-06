Larissa Manoela abre álbum de fotos super fofo no Texas: "Mini férias"

Curtindo uma mini férias nos Estados Unidos, Larissa Manoela abre álbum de fotos em Dallas, no Texas; confira os registros!

A atriz Larissa Manoela está de férias e decidiu aproveitar esse tempo de folga para sair em viagem. Nesta noite de quarta-feira, 26, a artista contou que está em Dallas, no Texas, cidade dos Estados Unidos, e aproveitou para atualizar suas redes sociais com fotos do passeio.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de André Luiz Frambach abriu o álbum de fotos da viagem e encantou seus seguidores com cliques super fofos. Para turistar pelo local, Larissa elegeu uma saia azul marinho, camiseta branca e óculos escuros para completar o look. Nos cliques, ela exibiu Dallas ao fundo e brincou ao experimentar alguns doces locais.

"Começo das mini férias. DALLAS, TEXAS", escreveu a atriz, em inglês, na legenda da publicação. Seus seguidores logo rasgaram elogios nos comentários. "Que gatinha", declarou um fã. "Muito gringa você", brincou outro. "Me apaixonei nesse look", disse mais um.

Confira a publicação:

Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela diz que recusou papel para novela

Recentemente, Larissa Manoela recusou um papel na próxima novela das 6 na Globo. Após as especulações, a atriz revelou que precisou escolher seus próximos projetos, mas não nega que possa voltar a fazer novela no futuro.

"Eu, agora, estou muito seletiva. Eu gosto da abertura de poder falar sobre os trabalhos e o que a gente faz. Eu nunca fecho as portas, estão sempre abertas porque eu amo novela. A gente é da dramaturgia, a gente gosta do cinema, a gente gosta do teatro. Acontece que, em determinados momentos, a gente é obrigado a escolher e optar por alguns caminhos”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Larissa havia sido cotada para a novela Garota do Momento, mas acabou recusando o convite. Com isso, a emissora chamou Maisa Silva para interpretar a vilã na história.