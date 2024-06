De shorts e barba, Tadeu Schmidt surge diferente em fotos de férias

De férias, Tadeu Schmidt surge com visual diferente em fotos de viagem com a esposa e chama atenção; veja os cliques do casal

O apresentador Tadeu Schmidt está curtindo suas férias da TV e compartilhou nesta quinta-feira, 27, novas fotos de sua viagem com a esposa, Ana Cristina Schmidt, na Europa. Ao lado da amada, ele apareceu bem confortável e com o visual diferente que logo chamou atenção.

Isso porque, o comandante do Big Brother Brasil apareceu com a barba bem grande e vestindo shorts durante o passeio de barco com a mulher, com quem tem duas filhas, Valentina, de 21 anos, e Laura, de 20. A aparência mudada com os pelos no rosto logo deu o que falar entre os seguidores do famoso.

"Coleção de fotos desses dias incríveis nas ilhas de Menorca e Mallorca, na Espanha! Lugares lindos, passeios incríveis, amigos maravilhosos! Inesquecível! E pensar que tem gente que não anda de barco porque enjoa… Ainda bem que não tenho esse problema…", falou sobre o passeio especial com a amada pelas paisagens espanholas.

Nos comentários, os internautas opinaram sobre o visual diferente do apresentador global. "Nossa, fiquei pensando... quem é esse? Muito diferente com barba e chapéu", escreveram. "Quem é esse barbudo?", questionaram.

É bom lembrar que Tadeu Schmidt e a esposa, Ana Cristina Schmidt, completaram 26 anos de casamento recentemente. O casal então publicou registros apaixonados nas redes sociais e o apresentador revelou uma tradição que seguem todos os anos em comemoração a data.

Tadeu Schmidt abre o jogo sobre ter filhos LGBTQIA+

A comunidade LGBTQIA+ já alcançou muitos direitos, mas ainda falta um longo caminho para a igualdade. Na sexta-feira, 21, Tadeu Schmidt comentou sobre o tema e questionou o fato de as pessoas ainda se importarem com a orientação sexual dos outros.

"Não tenho a pretensão de ver esse futuro, mas imagino que daqui a 200 anos vão olhar para trás e pensar 'meu Deus do céu, no século 21 as pessoas se importavam com a orientação sexual dos outros por quê?'", disse ele em entrevista para a Quem.

O jornalista ainda reconheceu que cresceu em uma sociedade homofóbica. "Sou de uma geração absolutamente homofóbica, que ia para o estádio e atacava o outro por xingamentos homofóbicos, que fazia piada homofóbica, que criticava alguém e falava assim 'ah, fulano tem sucesso, mas é gay, né?', como se isso fosse um problema. Não existe absolutamente nenhuma questão para você pensar assim 'caramba, mas como assim são gays, são lésbicas, eles são trans, mas, ah por que...'", disse.