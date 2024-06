Conheça a tradição de Tadeu Schmidt para celebrar aniversário de casamento

Casado há 26 anos, Tadeu Schmidt compartilhou tradição que ele e a esposa, Ana Cristina, seguem anualmente para comemorar a data; veja qual é

Na última quinta-feira, 30, Tadeu Schmidt e a esposa, Ana CristinaSchmidt completaram 26 anos de casamento! O casal publicou registros apaixonados nas redes sociais, e o apresentador compartilhou uma tradição que seguem todos os anos em comemoração a data.

Na foto, Ana vestia a mesma calça preta de quando deram o primeiro beijo, há mais de duas décadas. Agora, essa roupa é guardada para ser usada somente no dia 30 de maio de todos os anos - data em que celebram mais um ano de casamento.

“Comemoramos nosso aniversário de casamento seguindo a tradição: jantar a dois, muito vinho e mozão vestindo A MESMA CALÇA PRETA que ela vestia 26 anos atrás, quando demos o primeiro beijo. (Depois do uso, a calça volta para um saco plástico para permanecer preservada e ser usada uma vez por aпо.) P.S. pelas caras na última foto, vocês entendem por que demorei tanto pra postar, né?”, legendou o apresentador, que compartilhou fotos da noite de comemoração em seu Instagram.

Tadeu e Ana Cristina são pais de duas filhas, Valentina, de 21 anos e Laura, de 19.

Tadeu Schmidt resgata vídeo perdido e faz surpresa para a esposa

"Nosso 30 de maio! E este ano o presente foi muito especial! Passamos anos com a certeza de que nunca mais veríamos o vídeo do nosso casamento! Eu botei num HD e o HD estragou! Toda vez que tocávamos no assunto dava a maior tristeza! Mas, numa arrumação da casa, no ano passado, a fita original apareceu!!!", contou Tadeu na publicação.

O apresentador do Big Brother Brasil disse que esperou a data especial para contar a novidade. "Guardei pro dia de hoje… acho que Mozão gostou do presente… mais legal do que um presente inesperado é um presente que parecia impossível. Feliz aniversário de união, meu amor! 26 anos juntos! Prepara aquela calça preta, que hoje vai ter celebração!", continuou ele.

Quando Cristina viu o presente, não conseguiu segurar a emoção. "Eu já sei o que é. O vídeo do nosso casamento", disse ela. "Para de chorar. Olha aqui", brincou o apresentador.

Alguns artistas também se surpreenderam com o momento. "Que lindo! Correu uma lágrima por aqui também. Parabéns!!!!", disse Fátima Bernardes. "Ah que demais!! Parabéns casal, muito lindo ver esse amor", escreveu Eliana. "Lembro de tudo! Vcs são únicos! E muito especiais!", comentou Poliana Abritta.