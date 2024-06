Deborah Secco combina look com a filha em dia de diversão nos EUA

Atriz publicou novos cliques de viagem a Orlando com Maria Flor; Deborah Secco encantou seus seguidores ao compartilhar as fotos

Nesta sexta-feira, 28, Deborah Secco combinou looks com a filha, Maria Flor, de oito anos, em mais um dia de diversão nos EUA. A atriz está gabaritando parques temáticos em Orlando, na Flórida, e compartilhou cliques da viagem internacional com a herdeira, que é fruto de seu antigo casamento com Hugo Moura.

No Instagram, a artista publicou uma sequência de fotos ao lado da parceira. As duas usaram shorts jeans claros, tênis de cano alto e blusas estampadas com personagens de desenho. "Um sonho poder viver tudo isso com a minha filha. Mais uma vez inesquecível", celebrou ela na legenda da publicação.

As duas receberam uma série de relógios nos comentários do post: “Uhuhu lindas”, escreveu uma, “Tal mãe tal filha, aproveitem”, desejou outra, “Maravilhosas, só fotos lindas”, comentou outra.

Este não é o primeiro destino de Deborah e Maria Flor. Desde o fim do relacionamento da musa com o empresário em abril deste ano, as duas viajaram para Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, para Paris, capital da França, e Londres, na Inglaterra.

Deborah Secco abre álbum de fotos de viagem com Maria Flor

Nesta quinta-feira, 27, a artista esteve no Volcano Bay, parque aquático da Universal, e fez questão de mostrar diversos momentos nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, Deborah fez um post repleto de fotos em que aparece ao lado da filha e também curtindo as piscinas do local com um biquíni preto mínimo, que ressaltou ainda mais a sua beleza.

Nas imagens, também é possível ver o lanchinho de boas-vindas com direito a muitas frutas e as duas relaxando nas espriguiçadeiras do parque, para recarregar as energias para mais aventuras que estão por vir.

O último trabalho de Deborah Secco na TV foi na novela Elas Por Elas, exibida pela Rede Globo em 2023, em que ela deu vida à Lara.