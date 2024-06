Deborah Secco abre álbum de fotos de viagem com Maria Flor

Deborah Secco mostrou nas redes sociais diversos momentos em que aparece curtindo um parque aquático ao lado da filha Maria Flor

Atualmente, Deborah Secco está curtindo uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, acompanhada pela filha Maria Flor, de oito anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura. A cidade é famosa por seus parques temáticos e Deborah tem curtido vários deles com a pequena.

Nesta quinta-feira, 27, a artista esteve no Volcano Bay, parque aquático da Universal, e fez questão de mostrar diversos momentos nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, Deborah fez um post repleto de fotos em que aparece ao lado da filha e também curtindo as piscinas do local com um biquíni preto mínimo, que ressaltou ainda mais a sua beleza.

Nas imagens, também é possível ver o lanchinho de boas-vindas com direito a muitas frutas e as duas relaxando nas espriguiçadeiras do parque, para recarregar as energias para mais aventuras que estão por vir.

"Dia perfeito no Volcano Bay! Obrigada Universal pelos momentos inesquecíveis", escreveu ela na legenda. "Vocês estão muito maravilhosas", elogiou uma internauta nos comentários.

O último trabalho de Deborah Secco na TV foi na novela Elas Por Elas, exibida pela Rede Globo em 2023, em que ela deu vida à Lara.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Viagem

Deborah Secco e Maria Flor embarcaram para uma viagem só de meninas na última quarta-feira, 26, e anunciaram a novidade nas redes sociais. No vídeo, compartilhado pela atriz no Instagram, as duas aparecem curtindo muito o parque da Universal.

As duas também exibiram os looks combinando para curtir o dia de parque. Maria Flor até fez graça ao subir nas costas da mãe.

"Chegamos para mais uma aventura! Nós duas… juntas sempre", escreveu a famosa na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se encantaram pela dupla. "Amo acompanhar as viagens de vocês", declarou um. "Que lindas", disse outro.