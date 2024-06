Saiba quem é a ex-noiva de Freddie Mercury que vai receber uma fortuna

Ex-noiva de Freddie Mercury vira notícia no mundo todo por causa de herança milionária que vai receber em breve. Saiba mais sobre a vida dela

O cantor Freddie Mercury faleceu em 1991, mas deixou um legado enorme na música e para seus herdeiros. Uma das herdeiras dele é a ex-noivaMary Austin, que foi uma grande amiga do artista em seus últimos anos de sua vida. Agora, ela vai receber uma fortuna como parte da herança dele.

De acordo com o jornal The Sun, Mary vai receber cerca de 187 milhões de libras - cerca de R$ 1,3 bilhão - por causa de um acordo da banda Queen com a Sony Music. Quando Mercury faleceu, ela ficou com boa parte dos bens dele e com os direitos autorais de suas composições. Saiba mais sobre quem ela é:

Mary Austin é inglesa e namorou com Freddie Mercury nos anos de 1970. Eles se conheceram quando ele foi na loja onde ela trabalhava como balconista. Na época, ele tinha 24 anos e ela estava com 19 anos. Eles moraram juntos por seis anos e ficaram noivos em 1973, mas se separaram quando ele revelou sua orientação sexual em 1976. Enquanto estavam juntos, ela foi a inspiração para a música Love Of My Life, de 1975. Apesar da separação, os dois ficaram muito amigos e ela o acompanhando ao longo de sua vida.

Mary Austin teve dois filhos com outro homem e se casou duas vezes. Apesar da separação de Freddie, ela continuou trabalhando com a banda Queen e foi a primeira pessoa a saber que ele tinha AIDS. Hoje em dia, os rumores dizem que ela é a única pessoa que sabe onde estão as cinzas do corpo do cantor.

A ex-noiva é dona da mansão de Garden Lodge e herdou uma fortuna de mais de R$ 37 milhões na época da morte do cantor, além dos direitos autorais de suas composições. Atualmente, ela vive reclusa na mansão que herdou dele e quase não é vista na vizinhança.