Ralf ignora críticas e comemora realização de sonho após morte de Chrystian

Ralf comemora conquista nas redes sociais depois de receber críticas por fazer shows uma semana após a morte de Chrystian

Nesta sexta-feira, 28, Ralf usou suas redes sociais para celebrar uma conquista em sua carreira. Apesar das críticas por retomar seus shows apenas uma semana após a morte de seu irmão e antiga parceria de dupla sertaneja, Chrystian, o cantor compartilhou a realização de um sonho: visitar Nova York, nos Estados Unidos.

Através de seu perfil no Instagram, Ralf apareceu emocionado andando pelas ruas da cidade americana em um vídeo em preto e branco, que ficou colorido posteriormente. Na legenda, ele celebrou a conquista de forma discreta ao usar a letra de uma das canções que compôs com seu irmão: “Tinha um sonho de ir pra NY”, escreveu o sertanejo.

Nos comentários, ele recebeu mensagens de apoio dos admiradores. “A vida continua com o luto. Tenho certeza que continua dentro do coração, na mente e nos pensamentos”, uma fã falou sobre a morte do artista. “Tem que trabalhar e continuar vivendo a vida”, escreveu mais uma. “Enquanto criticam ele faz o que sabe de melhor”, disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ralf (@ralf.r.oficial)

Para quem não acompanhou, os internautas passaram a criticar a atitude de Ralf, que retornou aos palcos e está fazendo shows no exterior uma semana após a morte do irmão: "Queria desapegar do luto igual a ele", escreveu um seguidor. "Seu irmão morreu, mas você está feliz", disse outro nos comentários de uma das publicações do cantor.

Apesar das mensagens negativas, muitos admiradores do famoso desejaram força e o incentivaram a seguir cantando, que comemorou a conquista em outra postagem: "Trazer um pouco da nossa alegria do Brasil para o pessoal que está morando aqui. Em homenagem também à Nova York, que é uma grande música", declarou ele.

Ralf revela motivo de afastamento de Chrystian:

Na noite do último domingo, 23, Ralf esclareceu o motivo de seu afastamento de Chrystian em uma entrevista ao 'Fantástico' da Globo. Além de revelar por que a dupla sertaneja com o irmão chegou ao fim, ele explicou os motivos do rompimento da relação e afirmou não ter nenhum arrependimento em relação ao que aconteceu.

Antes da morte de Chrystian, ele e o irmão passaram quatro anos sem se falar, coincidindo com o fim da dupla sertaneja. Em meio aos rumores de uma suposta desavença, Ralf abriu o jogo e afirmou que não houve briga. Pelo contrário, ele afirmou que a parceria musical chegou ao fim para que seu irmão pudesse focar em sua carreira solo.