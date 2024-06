Juliette brilha em show no nordeste e mostra força após ataques de haters

Show de Juliette em Paulo Afonso, na Bahia, mostrou que a cantora tem evoluído e conquistado grande público no interior do país

Juliette transformou a festa de São Pedro na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, em um verdadeiro coral a céu aberto neste sábado, 29. Depois de ser alvo de intensas críticas nas redes sociais por conta do lançamento da música "Vem Galopar", a cantora mostrou que conta com um público cativo no nordeste do país, principalmente em cidades do interior.

Durante o espetáculo, a artista apresentou um repertório extenso de forró e pop, mostrando o quanto entende o público que lhe acompanha. Durante todo o show, que foi transmitido pela internet, foi possível ver o quanto os fãs da artista estavam empolgados com o evento.

Em certo momento, a ex-BBB fez o público ovacionar com sua performance da música Quem é o louco entre nós, hit de Raphaela Santos, um dos ícones recentes da música brega que tem dominado as paradas do gênero no nordeste.

Além disso, durante a apresentação das músicas de seu novo álbum, intitulado São Juão, foi visto que, apesar das críticas que Juliette vem recebendo, o público estava por dentro dos lançamentos. "Quiseram botar o gosto ruim na música, tá aí a resposta", disse uma pessoa ao ver o sucesso de Juliette no interior do país.

"Que bonito de ver!!! Povo real e não povo de Internet", reagiu mais uma. "Juliette estrela maravilhosa nasceu pra brilhar", comentou um terceiro. "Que show lindo. Parabéns, Juliette", reagiu outra pessoa impressionada com a estrutura do show.

