Thais Fersoza revela destino de viagem com a família: 'Sempre tive vontade'

Com Michel Teló e os filhos, Thais Fersoza revela mais um destino de viagem fora do Brasil com a família; famosa conheceu lugar que sempre desejou

A apresentadora Thais Fersoza e o cantor Michel Teló estão curtindo mais uma viagem com os filhos, Melinda e Teodoro, fora do Brasil. Nesta terça-feira, 02, a famosa compartilhou registro do local da Europa onde estão e falou sobre estar realizando um sonho ao lado do esposo e dos herdeiros.

Após visitarem a Itália nas últimas semanas, agora, a atriz e seus amados estão em Madrid, na Espanha. Thais Fersoza então falou sobre estar curtindo até mais do que as crianças por estar em um lugar que sempre quis conhecer.

"Você piscou e a família tá de férias em mais uma mini trip, agora só nós 4… do nosso jeitinho! O destino da vez é Madrid e não sei quem tá aproveitando mais. Sempre tive muita vontade de conhecer… Palpites de pra onde a gente vai depois daqui? Dica: da pra ir de trem! E eles estão amando a ideia!", escreveu ela na legenda.

Ao abrir o álbum com os registros especiais ao lado da família, a famosa logo recebeu vários elogios dos seguidores. "Lindos", admiraram os fãs. "Família linda", disseram outros.

Nos últimos meses, Thais Fersoza celebrou a chegada dos 40 anos com uma festão especial. Com decoração e look brilhante, a famosa comemorou o aniversário entre amigos e familiares em grande estilo.

Confira as fotos da viagem de Thais Fersoza e Michel Teló com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza emociona ao mostrar os filhos cantando com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza encantou ao mostrar um momento muito especial de seus filhos com Michel Teló no palco. Recentemente, a famosa revelou o registro dos herdeiros, Melinda e Teodoro, cantando com o pai em sua festa de 40 anos e comoveu com tanta fofura.

Um pouco tímidos, os irmãos pegaram o microfone e foram soltando a voz aos poucos ao lado do pai. A duplinha então cantou em inglês e mostrou que leva jeito para a coisa. Mamãe coruja, Thais Fersoza falou que o momento lhe emociona e diverte ao mesmo tempo. Confira o momento especial aqui.