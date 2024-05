Thais Fersoza emociona ao mostrar os filhos cantando com Michel Teló

Eles cresceram! Thais Fersoza emociona ao mostrar o que considera o melhor vídeo de sua vida, dos filhos cantando com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza encantou ao mostrar um momento muito especial de seus filhos com Michel Teló no palco. Nesta quinta-feira, 02, a famosa revelou o registro dos herdeiros, Melinda e Teodoro, cantando com o pai em sua festa de 40 anos e comoveu com tanta fofura.

Um pouco tímidos, os irmãos pegaram o microfone e foram soltando a voz aos poucos ao lado do pai. A duplinha então cantou em inglês e mostrou que leva jeito para a coisa. Mamãe coruja, Thais Fersoza falou que o momento lhe emociona e diverte ao mesmo tempo.

"Lembrando desse dia e pensando: esse é o melhor vídeo da minha vida! Meu coração chega a disparar quando começa e lembro dessa homenagem! Eu choro, dou risada, volto pra ver os detalhes… Meus amores cantando juntinhos a minha música favorita! É longo? É, mas pra mim, vale cada segundo", disse ela.

Nos comentários, os internautas babaram com os filhos de Michel Teló cantando. "Nova Sandy e Junior", lembraram da dupla de irmãos. "Meu deus, me arrepiei", emocionaram-se os fãs. "Que lindo", admiraram outros.

Nas últimas semanas, Thais Fersoza celebrou a chegada dos 40 anos com uma festão especial. Com decoração e look brilhante, a famosa comemorou o aniversário entre amigos e familiares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza se defende após acusações

No comando do Bate-Papo BBB junto com Ed Gama, Thais Fersoza e o companheiro de trabalho foram massacrados na internet após a entrevista que fizeram com o eliminado do BBB 24, o cantor Rodriguinho.

Após ter sido acusada de "passar pano" para o ex-BBB, ao compararem como conversou com ele e outros brothers, a esposa do cantor Michel Teló se pronunciou em sua rede social e se defendeu. A famosa então explicou que houve uma mudança na atração. Relembre o momento aqui.