Larissa Manoela posa aos beijos com o marido durante viagem

Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtiram muito uns dias de descanso no Dallas, Texas, Estados Unidos, e compartilharam diversas fotos nas redes sociais. Nesta terça-feira, 2, a atriz publicou em sua conta no Instagram um carrossel de fotos em que o casal aparece curtindo a cidade.

Em uma das imagens, Larissa e André aparecem aos beijos, esbajando amor. Em outra foto, eles surgem sorridentes enquanto comem donuts, famoso doce local. Na legenda, Larissa colocou diversos emojis, como de donut, casal, flor, cavalo, entre outros.

Ao que tudo indica, Larissa e André já estão com saudade do lugar. "Bora voltar então?", comentou o ator no post da amada. Outros seguidores também fizeram questão de deixar mensagens na publicação e o que chamou mesmo a atenção dos internautas foram os looks escolhidos pela famosa, que tem arrasado nas produções."Estou amando os looks", escreveu uma. "Essa viagem só está rendendo fotão", escreveu outra internauta. "Larissa de chapéu, impecável de linda", disse ainda mais uma.

Romantismo

Larissa Manoela curtiu umas mini férias e decidiu viajar para Dallas, no Texas, Estados Unidos, com o marido, o ator André Luiz Frambach. Recentemente, a atriz compartilhou uma série de fotos da viagem.

No carrossel de dez fotos, a famosa apareceu em muitas imagens coladinha com o amado. Larissa também mostrou que está aproveitando muito a gastronomia local. "Amor, café e hambúrguer", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 50 mil curtidas e milhares de comentários. "Muito café, muito hambúrguer, muito amor, muitos caminhos juntos", comentou André Luiz.

O último trabalho de Larissa foi no filme Traição Entre Amigas, em que ela dá vida à Penélope. Já André Luiz interpretou Heitor na novela Cara e Coragem, exibida pela Rede Globo entre 2022 e 2023.