Descubra o que fazer em caso de crise alérgica decorrente de intolerância à lactose

Nutrólogo alerta sobre os sinais de uma crise alérgica provocada por intolerância à lactose

A intolerância à lactose atinge mais de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil, de acordo com informações do Hospital Israelita A. Einstein. Definida como a incapacidade de digerir o açúcar presente nos alimentos lácteos, pode desencadear alergia simples ou severa e trazer sérias complicações para a saúde.

Uma pesquisa do DataFolha mostra que 40% da população tem quadro de intolerância à lactose, mas apenas 4% dos entrevistados que apresentam sintomas buscam ajuda médica. O número de pessoas que vivem com o desconforto é preocupante, principalmente se levar em consideração complicações causadas pela a ausência do enzima.

Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá explica que é importante observar o pedido de socorro do corpo e procurar ajuda médica em caso de sintomas prolongados. O especialista conta que cada episódio de crise costuma aparecer minutos após ingestão de alimentos derivados do leite.

"Geralmente os desconfortos causados pelo consumo da lactose duram entre 30 minutos a 2h, o tempo necessário para que o organismo elimine o que foi consumido. Se for uma dor leve e esporádica pode-se fazer uso de analgésico comum, beber água e ficar de repouso até a dor amenizar, porém caso a dor persista ou os sintomas se agravem, deve-se procurar um médico o mais rápido possível", afirma.

Pessoas com intolerância à lactose costumam sentir variações de sintomas dependendo do grau da doença. Na extensa lista a diarreia pode ser a mais comum. No entanto, arroto, náusea, gordura nas fezes, dor de estômago e gases também são frequentes.

Como é feito o diagnóstico de intolerância à lactose? Normalmente, pessoas com a doença podem ter reações a alimentos com leite. Ao notar alguma irregularidade com o seu corpo minutos após o consumo do leite e seus derivados com uma certa frequência, é recomendado procurar um médico para uma avaliação detalhada.

Após o diagnóstico, pode ser indicada uma mudança na dieta e restrição a certos alimentos com o objetivo de observar se o comportamento irregular do corpo irá persistir. Lembrando que medicação só com prescrição médica.