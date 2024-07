Médico explica mito dos 'chás do emagrecimento' e avalia hábitos alimentares

Dr. Gustavo Sá é médico (CRM - 218406-SP) graduado pela UNIGRANRIO e UNEC, com formação diversificada, incluindo experiência no Trinity College Dublin, no Reino Unido. É fundador da LAMEN, especializada em Medicina Esportiva e Nutrologia e também é Master em Business Engineering pela Link School Of Business. Possui também especializações em nutrologia e psiquiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein, além de pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana e Envelhecimento. Como CEO do Instituto LongLife, presente em várias cidades, lidera clinicamente e orienta a próxima geração de profissionais de saúde.