Após reconciliação, Neymar Jr canta para Bruna Biancardi: 'Só um ajuste'

Após assumir a reconciliação com Bruna Biancardi em público, Neymar Jr foi filmado se declarando para a influencer através de uma música

Depois de assumirem que estão juntos novamente com um beijão em público, no útlimo domingo (7), Neymar Jr e Bruna Biancardi foram filmados participando de uma roda de samba, em que o jogador se declarou para a influenciadora, com quem tem a filha Mavie, usando um trecho da canção Ajustes do cantor Xandy Lamonde. Vale lembrar que o casal havia se separado em meio à polêmica de traição por parte do jogador enquanto Biancardi estava grávida.

Durante o momento discontraído, enquanto tocava um pandeiro, Neymar soltou a voz e abriu o coração, cantando a letra em que o intérprete aponta que não há a necessidade de terminar o relacionamento, mas sim de ajustá-lo: "Eu não vou terminar, o nosso amor que lute. A gente só está precisando de um ajuste", diz a letra da música.

O casal foi visto junto no show de Thiaguinho, no último domingo, onde os dois não se intimidaram com a presença do paparazzo e se beijaram em frente às câmeras. O momento veio após o nascimento de Helena, a suposta terceira herdeira de Neymar, que teria registrado a menina e a visitado na maternidade, assim como a mãe dela, Amanda Kimberlly. Durante a gestação, a modelo, com quem o atleta se envolveu no passado, se manteve discreta, sem falar sobre paternidade da filha.

A volta de Neymar e Bruna Biancardi

Os novos momentos do casal vêm após um término polêmico. Os dois terminaram no fim de 2023, pouco após a influenciadora dar à luz Mavie. Porém, em abril, Neymar fez um vídeo de Bruna no mesmo local que ele, pedindo para que a ex voltasse a seguí-lo, o que gerou suposições sobre o início de uma reconciliação, que se fortaleceram com a ida da influenciadora para a Arábia Saudita, onde o atleta joga pelo Al-Hilal.