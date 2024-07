Ela cresceu! Filha de Cecilia Malan rouba a cena em novas fotos

Correspondente da Globo em Londres, Cecilia Malan explode o fofurômetro ao mostrar novas fotos da filha com o padrinho nas redes sociais

A jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, surpreendeu ao mostrar novas fotos de sua filha, Olimpia, nas redes sociais. A mãe coruja registrou um momento de alegria da herdeira com o tio e padrinho Pedro Malan.

Nas imagens, Olimpia mostrou o quanto já cresceu ao posar toda sorridente ao lado do tio. Os dois esbanjaram simpatia e sintonia na hora das fotos. “Esses dois. Olimpia e titio-dindo-Pedrinho. Só graça, farra e amor quando se encontram”, disse a jornalista na legenda.

Vale lembrar que Olimpia é fruto do relacionamento de Cecilia com o francês Pierre Antoine, de quem ela se separou há alguns anos. Recentemente, a jornalista engatou um namoro à distância com o ator Murilo Benício.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cecilia malan (@cissamalan)

Murilo Benício relembra o início do namoro com Cecilia Malan

O ator Murilo Benício revelou mais detalhes sobre como começou o seu namoro com a jornalista Cecilia Malan, que é a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra. Em entrevista na coluna de Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, ele contou que os dois se aproximaram por causa de uma paixão em comum: a arquitetura.

Ele disse que eles começaram a trocar mensagens após ele ver uma foto do pai dela, o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, no apartamento dela. “Nós dois somos apaixonados por arquitetura e ela mora em um lugar incrível. Aí as mensagens foram ficando mais constantes, passamos para telefonemas e uma hora decidimos nos encontrar”, disse ele.

Porém, o romance demorou a engrenar. “Mas demorou, viu? Não foi uma coisa de uma hora para outra, levamos alguns meses para tomar essa decisão”, comentou ele.