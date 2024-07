Especialista faz alerta sobre positividade tóxica: 'Muito mais nocivo do que saudável'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira esclarece sobre positividade tóxica e reforça importância de não negligenciar os sentimentos

Nem todas as pessoas lidam bem com os eventos adversos na vida, algumas escolhem evitam entrar em contato com os sentimentos tristes e valorizam apenas a alegria, negligenciando as emoções. Um termo bastante usado para essa situação é a positividade tóxica. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira faz um alerta sobre o tema: "Muito mais nocivo do que saudável".

Segundo a especialista, é importante para o equilibro emocional do organismo, as pessoas validarem os sentimentos bons e ruins. São através das experiências negativas que conseguimos aprender e estruturar um plano de ação para lidar com elas.

"Mesmo que eles sejam desconfortáveis, então sentir ciúmes, sentir insegurança, sentir inveja, sentir medo. Tô mais triste hoje. Embora a gente não goste de assumir os nossos sentimentos negativos, a partir do momento que a gente assume eles, a gente começa a processar, a gente começa a digerir", avalia.

Leticia de Oliveira menciona que positividade tóxica é quando uma pessoa está sentindo um sentimento ruim, mas verbaliza o contrário. A psicóloga reforça que essa não aceitação do contato com as emoções ruins, pode gerar um vazio emocional.

"Esse movimento de agradecer, agradecer tudo, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja sentindo, é tóxico, porque quando a gente sente algo ruim e a gente verbaliza algo bom, a gente cria um buraco, um buraco no nosso emocional e inconscientemente a gente não consegue atrelar uma coisa à outra", declara.

"Esses discursos positivos de que a gente precisa ser grata, de que a gente precisa agradecer todos os dias, que a gente precisa olhar as situações ruins e ser grato por poder aprender com elas, acaba sendo muito mais nocivo do que saudável", complementa.

COMO LIDAR COM ESSES SENTIMENTOS?

Leticia Oliveira esclarece que é importante para o organismo vivenciar os sentimentos: "Quando diante de uma dificuldade eu valido a dificuldade, eu valido a dor, mas eu consigo enxergar possibilidades de solução de problema, isso significa que eu tô tendo uma atitude positiva".

"Tem uma diferença muito grande da gente omitir e negligenciar sentimentos ruins, né? E colocar um bom verbal ali, só pra fingir que nada de ruim tá acontecendo e a gente validar, né? Aceitar que o sentimento ruim tá ali, que a emoção ruim tá ali, mas olhar pra frente e estruturar um plano de ação", finaliza.