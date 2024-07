Filho de Giovanna Antonelli revela status de relacionamento após bombar na web

Tá solteiro? Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício abre o jogo sobre vida amorosa após viralizar com ensaio ousado nas redes sociais

Nos últimos dias, Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais depois de compartilhar um de seus primeiros ensaios ousados como modelo. Diante da curiosidade do público, o jovem abriu o jogo sobre sua vida amorosa e revelou seu status de relacionamento atual.

Despontando como modelo, Pietro causou ao aparecer em um ensaio fotográfico deitado e sem camisa para sua agência. Logo, ele recebeu questionamentos sobre sua vida amorosa e revelou que, apesar de estar fazendo bastante sucesso nas redes sociais, está solteiro e segue em busca de um novo amor até o final deste ano!

“Não estou namorando, infelizmente. Mas vamos ver o que a vida me traz, né? Pô, fechar esse ano solteiro vai ser casca! Mas acontece”, Pietro falou sobre a chance de apresentar uma nova pretendente para os pais, Giovanna e Murilo, em entrevista ao portal Cena Pop. Além de detalhar sua vida amorosa, o jovem contou que ficou surpreso com a fama repentina.

“Sempre tem a galera na DM. Tem umas mensagens muito engraçadas! Não entendi o motivo da repercussão só agora, pois a minha agência já tinha postado no site deles. Foi eu postar no meu insta e deu uma repercutida maneira”, ele celebrou o sucesso do ensaio e revelou que trabalha duro para manter seu físico em dia.

“Me cuido muito, mas não sou vaidoso. Tenho a impressão de que essa palavra é meio pejorativa. Me acostumei com essa rotina saudável. A galera fica falando: ‘Pô, você ainda está na dieta?’. Mas para mim não é mais dieta o que eu faço. Estou acostumado. Minha vida hoje é acordar, tomar um café, fazer academia, almoçar, ir para o trabalho”, disse.

Vale lembrar que Pietro começou a fazer ensaios profissionais para enriquecer seu portfólio desde que assinou com uma agência no final do ano passado. No entanto, o rapaz não se limita apenas à carreira de modelo. Em suas redes sociais, ele também compartilha detalhes de suas diversas facetas artísticas e atua como produtor musical.

Além de Pietro, filho de Giovanna Antonelli com Murilo Benício, a atriz também é mãe das gêmeas Antônia e Sofia, que têm 12 anos e são frutos de seu atual casamento com o diretor Leonardo Nogueira. Por sua vez, o ator Murilo Benício também é pai de Antônio, de 26 anos, fruto de um relacionamento anterior com Alessandra Negrini.

