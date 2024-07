Os últimos dias de vida da influencer que morreu após procedimento estético

Família revela detalhes de como foram os últimos dias de vida da influencer que faleceu após procedimento estéticos para aumentar os glúteos

A influenciadora digital Aline Maria Ferreirafaleceu aos 33 anos de idade apenas alguns dias após passar por um procedimento estético para aumentar as curvas dos glúteos. Agora, a família dela revelou os detalhes sobre como foram os últimos dias de vida da jovem, que sofreu antes de falecer.

De acordo com o site G1, Aline Maria passou por um procedimento estético em uma clínica de Goiás para fazer a bioplastia de bumbum, no qual fez a aplicação de uma substância nos glúteos. O procedimento foi rápido e ela sentia apenas algumas dores na recuperação. Ela aplicou 30 ml em cada lado do corpo. Porém, as dores aumentaram e ela começou a ter fraqueza e febre.

O marido dela contou que encontrou em contato com a clínica de estética e recebeu a orientação de dar remédio para controlar a febre de Aline. No entanto, ela continuou a sentir mal e a ter dores de barriga.

Até que, no dia 27 de junho, ela desmaiou e foi levada para o hospital, onde ficou internada. Ela foi transferida de hospital e foi intubada na UTI. Logo depois, ela teve duas paradas cardíacas e faleceu no dia 2 de julho.

O que é a bioplastia de bumbum?

O procedimento estético chamado de bioplastia de bumbum é feito sem cortes e é realizado o preenchimento da região dos glúteos com um material não absorvível por meio de injeções. O objetivo é deixar a região com volume e empinada.

O preenchimento é feito com a substância plástica PMMA, que é considerada de alto risco. A Anvisa diz que esta substância pode causar reações inflamatórias, deformidades e necrose do tecido. O PMMA é recomendado para uso em deformidades de pacientes com AIDS ou poliomielite, mas deve ser aplicado com uma quantidade mínima e por médicos treinados.