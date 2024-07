Affair de Inocêncio na 1ª Renascer, Mara Carvalho vibra com Malu Mader em remake

Em entrevista à CARAS Brasil, Mara Carvalho, Aurora na primeira versão de 'Renascer', avalia o remake e adianta próximos projetos na carreira

Nos próximos dias, a atriz Malu Mader (57) poderá ser vista em Renascer, ela fará uma participação nessa reta final com a personagem Aurora, affair de Inocêncio. Na primeira versão da novela, esse papel foi encarnado por Mara Carvalho (52). Em entrevista à CARAS Brasil, Mara vibra com a escalação da veterana para assumir um papel que foi muito importante em sua carreira.

Na primeira versão de Renascer, em 1993, uma personagem agitava o enredo da novela: Aurora. Uma jovem viúva de um fazendeiro que balançou o coração de José Inocêncio (Antônio Fagundes). Na época, a atuação de Mara Carvalho chamou a atenção e foi bastante elogiada. A atriz relembra com carinho esse trabalho e celebra a escalação de Malu Mader para interpretar essa personagem.

"Desejo muita boa sorte à Malu no papel! Todos os personagens que assumi tiveram seu respectivo valor no meu aprendizado e crescimento na minha carreira. Aurora foi uma personagem pequena, mas fiz com carinho. Além disso, cavalguei o dia todo, coisa que eu tenho muita experiência e adoro", avalia.

Mara também elogia a parceria com Antônio Fagundes, que na época era o seu marido. Ela menciona que o ator é um dos grandes talentos da televisão brasileira: "Para somar, contracenei com o Antonio Fagundes, o maior de todos os prêmios que um ator pode ganhar!"

POR ONDE ANDA MARA CARVALHO?

O ano de 2024 será de grandes movimentações para Mara Carvalho, ela segue na carreira artística como roteirista, diretora e atriz de teatro. Atualmente, ela compartilha que está focada escrevendo um novo espetáculo, chamado 'Susi, o musical'.

"Pegando carona no sucesso do filme da Barbie, tive a ideia de falarmos de um produto brasileiro que competiu com a entrada da boneca no Brasil, nos anos 70. Foi um páreo [...] O musical fala nas entrelinhas, sem levantar nenhuma bandeira, de ética, identidade, diversidade. Mostra que todo mundo tem seu espaço. O respeito é o único lugar onde é possível manter sua identidade, senso de justiça e liberdade", adianta.

Mara também reforça que aborda sobre a ditadura da beleza: "As redes sociais imprimem, criando um padrão de beleza e de felicidade. Todas e todos são lindos e perfeitos, mas só se estiverem no mesmo padrão estético".

"Fora esse projeto, estou trabalhando no meu espaço teatral, TEATRO MI, que fica no meu restaurante, o El Mercado Ibérico. Também estou dirigindo um projeto na Incenna, escola de teatro que mantenho há muitos anos com minha sócia, Ge Mansonari. Eu não paro!", finaliza Mara Carvalho.

