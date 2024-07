Tati Machado ganha declaração do marido após vencer ‘Dança dos Famosos’: ‘Choque’

Tati Machado recebe declaração apaixonada do marido após conquistar a vitória no ‘Dança dos Famosos’ do ‘Domingão’; confira

No último domingo, 7, Tati Machado conquistou o coração dos jurados e também do público para se tornar a grande campeã do 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck', na Globo. Agora, ela recebeu uma declaração apaixonada do marido, Bruno Monteiro, que expressou seu choque ao celebrar a vitória da esposa nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Tati compartilhou uma declaração sobre a final da competição e agradeceu o apoio de seu professor de dança, Diego Maia: “Com muita garra, dedicação e superando todos os obstáculos, Tati e Diego brilharam e se consagram os CAMPEÕES da Dança dos Famosos!”, diz a publicação feita pela jornalista.

“Essa vitória é um verdadeiro espetáculo, talento e paixão pela dança. Cada passo que deram conquistou nossos corações, inspirando a todos a acreditarem em seus sonhos e a nunca desistirem. Parabéns, Tati e Diego, por essa conquista”, diz outro trecho do post compartilhado pela apresentadora, que ganhou um comentário apaixonado do marido.

“Bom dia, tá? Em choque ainda”, Bruno se derreteu pela conquista da esposa em suas redes sociais. Vale lembrar que em entrevista à CARAS Brasil, Tati agradeceu o apoio do marido durante toda sua trajetória, já que além de se dedicar a competição de dança, também ganhou um novo cargo na emissora, no comando do ‘Saia Justa’.

"Sem o Bruno definitivamente eu não teria conseguido. Ele está por trás das câmeras, mas é quem me ajuda muito, me cobra, fala para eu dormir, desligar e descansar um pouco. Ele fica no meu pé, ele me conhece muito bem", conta a finalista da Dança dos Famosos, que se derreteu pelo esposo: "Sem ele não teria sido possível de verdade."

"Enquanto meu marido for meu braço esquerdo e direito, Diego são os meus pés direito e esquerdo, ele me fez flutuar naquele palco e eu só consegui fazer isso tudo por que ele apostou em mim e me desafiou demais", afirma. "Já estou marcando minhas aulas particulares com ele, pois certamente ainda dançaremos muito na vida”, ela também agradeceu o apoio do professor.

Quem é o marido de Tati Machado?

Conhecida por seu trabalho como repórter da TV Globo, Tati Machado tem se tornado cada vez mais uma queridinha do público da emissora. Especialista no mundo dos famosos, a apresentadora também despertou a curiosidade dos fãs sobre sua vida pessoal, inclusive, sobre o relacionamento da famosa com Bruno Monteiro.

O marido de Tati Machado é cineasta e diretor de fotografia. Os dois estão casados há 12 anos. Além de fazer publicações ao lado da amada, ele também sempre divide com os seguidores parte de seu trabalho em campanhas e ensaios fotográficos impressionantes; saiba mais sobre o marido da campeã do 'Dança dos Famosos'.