Lembra dele? Ex-Malhação apresenta a filha recém-nascida

Ex-Malhação e ex-As Five, Vinicius Wester celebra o nascimento da filha, Olívia, e mostra as primeiras fotos do rosto da herdeira

O ator Vinicius Wester, que atuou na novela Malhação e na série As Five, já é papai pela primeira vez! Nesta semana, ele e a namorada, Ana Laura Meirelles, apresentaram a filha recém-nascida, Olívia, que nasceu no dia 5 de julho.

Nas redes sociais, os pais corujas mostraram as fotos do rosto da bebê nas primeiras imagens dela na internet e a mãe se derreteu ao celebrar a nova fase da vida deles. "Foram 10 meses esperando para conhecer o rostinho do maior milagre das nossas vidas, 281 dias para segurar o amor em pessoa. Bem vinda ao mundo dos sonhos Olivia!", afirmou ela.

Antes do nascimeto da filha, Vinicius celebrou o aniversário da namorada e falou sobre a importância de viver esta nova fase ao lado dela. "Tem um pedaço de nós dentro de você e te ver cuidar da nossa Olívia com tanto amor, me faz ter a certeza de que isso tudo o que tem acontecido é a concretização de tudo aquilo que a gente sonhou. eu nunca tive a exatidão do que você queria para o futuro, era sempre tudo tão amplo, mas ao mesmo tempo eu também sempre tive a certeza que o futuro seria com muita sinceridade, porque nada nesse mundo é mais de verdade do que a minha parceira. Ana Laura me ensina todo dia o que é a genuinidade, nada é para ser feito sem ser de verdade e é assim que eu tenho aprendido a levar a vida com ela do meu lado", disse ele.

E completou: "Tentando desligar do mundo e me conectando comigo mesmo e com quem eu sou, essa é a maior lição que eu aprendi com ela do meu lado. Genuíno, é o nosso amor multiplicado, é o nosso amor registrado no livro do infinito, escrito pelo nosso Deus. Em 8 anos, nós mudamos e tudo ao nosso redor mudou. quis o destino que estivéssemos nesse dia, a frente de onde morávamos a exatamente 1 ano atrás. o tempo jogou na nossa cara que uma vida não precisa de finais para registrar os recomeços e aqui estamos nós mais uma vez, num novo lugar, num novo momento, com uma nova vida e um novo amor, porém juntos mais uma vez. Exatamente como o universo ofereceu e a gente também quis. o seu dia, o dia 26 de maio, se tornou também o dia em que eu paro para o olhar todos os detalhes de tudo o que a gente viveu e agradecer, porém como eu sou folgado, eu aproveito e peço para Deus também que ele me dê a oportunidade de viver muitos mais dias como esse ao seu lado".

Veja as fotos da filha de Vinicius Wester: