Mingau, do Ultraje a Rigor, passará por nova cirurgia. Saiba qual

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, será operado novamente na cabeça após enfrentar as sequelas de um tiro que levou em 2023

O baixista Mingau, que integra a banda Ultraje a Rigor, será operado novamente e em breve. De acordo com o site G1, ele vai realizar uma cranioplastia em um hospital de São Paulo no próximo sábado, 13.

A cranioplastia será realizada para recuperar parte do crânio dele com uma prótese. Este procedimento é feito para recuperação neurológica e proteção do cérebro, além de ter uma questão estética. Depois do procedimento, ele deverá ir para um hospital de transição ou uma clínica de reabilitação para seguir o seu tratamento.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Mingau foi baleado na cabeça em setembro de 2023 em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele ficou quatro meses na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em São Paulo e teve alta no início de 2024. Durante a hospitalização, ele fez cirurgias para aliviar a pressão no crânio e também a traqueostomia. O artista foi para uma clínica de reabilitação, onde fez tratamento para recuperar suas capacidades motora e funcional.

O artista ainda lida com as sequelas do ferimento na cabeça, mas já apresentou evolução, como o movimento de algumas partes do seu corpo.

"Passamos de dois meses na UTI, como vocês devem imaginar. As primeiras semanas não foram nada fáceis. Mas, graças a Deus e às equipes que cuidam dele no hospital, os dias de angústia ficaram para trás. Aos poucos, comemoramos cada momento como uma grande vitória: abrir os olhos, mover a cabeça, mexer dedos das mãos e pés... até dar o sorriso mais lindo do mundo! Logo mais vamos para uma clínica onde ele poderá se reabilitar. Um ambiente mais leve para compartilharmos com vocês a sua evolução. [...] Agradecemos de coração a todos que fizeram preces e enviaram palavras de encorajamento. E até o próximo boletim", disse a filha dele na época.