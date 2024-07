Saiba qual foi o vídeo de Tati Machado que viralizou há um ano

Ao vencer a Dança dos Famosos 2024, Tati Machado relembra vídeo de dancinha que fez sucesso na internet há um ano. Saiba qual foi!

A repórter Tati Machado é a vencedora da Dança dos Famosos 2024, do Domingão com Huck, da Globo. Em seu discurso de vencedora, ela relembrou quando viralizou na internet há um ano. Isso porque, na época, ela fez sucesso com o vídeo de uma dancinha!

No dia 7 de julho de 2023, as redes sociais foram tomadas por reproduções do vídeo de Tati Machado dançando o hit Tá Ok no palco do programa Encontro, da Globo. Nas imagens, ela deu um show com o gingado e a coreografia impecável. Tanto que os fãs ficaram encantados.

Desde então, Tati ficou conhecida por seus vídeos de dancinha na TV e também nas redes sociais. Tanto que ela até ensinou algumas coreografias ao lado de Patricia Poeta no programa Encontro.

No discurso de campeã na Dança dos Famosos, a morena citou a data especial em sua vida: o dia 7 de julho. “Hoje é dia 7/7/2024. Dia 7/7/2023 foi exatamente o dia que eu viralizei com aquela dancinha que todo mundo conhece, há exatamente um ano. Dancinha que me abriu portas, que me faz estar aqui hoje, que mudou a minha vida e a vida da minha família. Eu preciso só agradecer a todos que fizeram parte da jornada. E dizer para vocês que o corpo que dança é o seu corpo e isso não tem preço”, afirmou.

Assista aos vídeos:

Exatamente 1 ano depois de viralizar nas redes com dancinha do Tiktok, Tati Machado é a grande campeã do “Dança dos Famosos”. pic.twitter.com/3xsHIi7J8W — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 7, 2024

Tati Machado em seu discurso após vencer a Dança dos Famosos:



“Hoje faz exatamente um ano que viralizou aquela dancinha, dancinha que mudou a minha vida e da minha família”.



pic.twitter.com/bYAUKXyCZw — poponze (@poponze) July 7, 2024