Globo provoca Netflix após estreia de Juliana Paes fora da emissora

Globoplay aproveitou chegada de Juliana Paes no catalogo da Netflix para lançar campanha de marketing certeira contra plataforma de streaming

A estreia de Juliana Paes na Netflix tem gerado uma onda de comentários nas redes sociais, até mesmo da própria TV Globo. Nesta sexta-feira, 5, a emissora carioca aproveitou a chegada da série Pedaços de Mim na plataforma de streaming global, para soltar uma pequena alfinetada.

Através do Instagram, o Globoplay fez uma pequena provocação à gigante do streaming e reuniu diversos recortes das personagens icônicas de Juliana Paes na Globo como Maya, de Caminhos das Índias, Bibi Perigosa, de A Força do Querer e Jacutinga, de Renasce.

Em seguida, o perfil do Globoplay escreveu na legenda: "Os melhores pedaços da Juliana Paes estão aqui comigo". Entre os comentários da publicação, Juliana se divertiu com a "briguinha" dos streamings. “Tem para todo mundo? kkkkk”, brincou.

Os internautas também adoraram o marketing bem-humorado da Globo e aproveitaram para entrar na onda da rivalidade entre as plataformas. “Tá com ciúme né Glô”, provocou uma pessoa. "Marketing de milhões hahahaha", se divertiu mais um. "Amo um afronte", disse um terceiro.

Vale destacar que desde 2022 Juliana Paes não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo e apenas tem fechado contrato por obra. Por conta disso, a atriz conseguiu gravar a série de melodrama Pedaços de Mim, para a Netflix.

Escrita por Angela Chaves, Pedaço de Mim traz conta a história de uma mulher que está grávida de gêmeos, mas cada um deles é filho de um homem diferente. Um deles é de seu marido e o outro é fruto de um episódio ao qual ela não gostaria de lembrar.

Com 18 episódios, a produção já tem mostrado que pretende apostar não apenas no drama familiar, mas também no suspense, algo muito comum no conteúdo dramático da plataforma. Além de Juliana, a série também conta com outros nomes famosos do público brasileiro, como Vladimir Brichta, Felipe Abib, Palomma Duarte, João Vitti, Jussara Freire e Antonio Grassi.