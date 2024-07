Luciano Huck e Angélica impõem proibição em festa na mansão: ‘Nossa casa’

É proibido! Luciano Huck e Angélica impõem regra rigorosa para convidados em festa na mansão da família após final do ‘Dança dos Famosos’

No último domingo, 7, Luciano Huck e Angélica organizaram um festão em sua mansão no Rio de Janeiro. Após a final do 'Dança dos Famosos' no programa 'Domingão com Huck', na Globo, os apresentadores receberam convidados para um evento mega exclusivo em sua casa e surpreenderam ao impor uma regra rigorosa para os participantes.

Aliás, quem revelou a proibição foi um dos convidados do evento: Gominho, que chegou acompanhado da cantora e apresentadora Preta Gil. Nas redes sociais, ele compartilhou uma foto de uma placa fixada por Luciano Huck e Angélica na porta de casa, deixando claro que o uso de celulares estava proibido durante todo o evento.

“Bem vindos a nossa casa. A partir daqui sem fotos, sem redes sociais. Vamos guardar na memória”, estava escrito na placa. Apesar de compartilhar a proibição, Gominho não revelou se os celulares estavam sendo confiscados na porta do evento, algo bastante comum em festas e premiações para preservar a privacidade das celebridades.

Vale lembrar também que na noite do último domingo, 7, aconteceu a grande final da Dança dos Famosos 2024. No palco do Domingão com Huck, Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado competiram para definir o grande vencedor da competição, que contou com apresentações em dois ritmos: o tango e o samba.

Nesta ocasião, os participantes foram avaliados por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, que compõem o júri técnico, e por Eliana e Ana Maria Braga, juradas artísticas. Além disso, os mais novos dançarinos da emissora receberam os votos da plateia e do público de casa, que determinaram Tati Machado como a grande campeã.

Após o fim da atração, os participantes do programa e alguns convidados exclusivos partiram para a mansão dos apresentadores, onde aconteceu o evento. Além de celebrar a vitória da jornalista em grande estilo, eles também comemoraram o fim da atração e o sucesso da nova edição, claro, sem publicações nas redes sociais e mantendo a discrição.

Fãs relembram namoro de Eliana e Luciano Huck após encontro:

Durante a reportagem do Fantástico, da Globo, sobre a chegada de Eliana na emissora, o público se surpreendeu com um reencontro dela com o ex-namorado, Luciano Huck. Assim que os dois apareceram na telinha, os telespectadores foram às redes sociais para comentarem sobre a cena inusitada entre os antigos parceiros.

Além de recepcionar Eliana nos bastidores do ‘Fantástico’, apresentadora fez sua primeira aparição ao vivo na Globo desde que assinou o contrato para ser estrela da emissora. Neste domingo, 7, ela esteve no posto de jurada na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Lá, a loira surgiu belíssima depois de deixar os domingos do SBT.