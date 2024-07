Patricia Abravanel faz homenagem para Liminha: 'Esse é parceiro'

No aniversário de Liminha, Patricia Abravanel faz declaração especial para o colega de emissora e enaltece lealdade dele com o SBT

A apresentadora Patricia Abravanel fez uma homenagem de aniversário para Liminha, funcionário de anos do SBT. Nesta segunda-feira, 08, dia em que ele completa 59 anos, a famosa celebrou o aniversário dele com uma declaração na rede social.

Após ter dado uma resposta para a suposta indireta de Lívia Andrade, a herdeira de Silvio Santos fez questão de enaltecer as qualidades do colega de trabalho. Patricia Abravanel falou sobre ser uma pessoa muito especial para a emissora de seu pai.

"Esse é parceiro! Leal, amigo, verdadeiro, meu braço direito e esquerdo no palco! São inúmeras as mensagens que recebo dele me dando toque e me encorajando! Liminha você é especial, um presente que a vida me deu para me deixar segura e livre naquele palco! Todos que te conhecem, amam e sabem da pessoa do bem que você é! Desejo o melhor dessa vida para você! Deus abençoe mais e mais", escreveu sobre Liminha.

Para quem não acompanhou, a polêmica com Patricia Abravanel teve início depois que Lívia Andrade publicou uma foto ao lado de Eliana nos bastidores do 'Domingão com o Huck', na Globo. Na legenda, ela falou: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária”, disparou. Em resposta, a filha de Silvio Santos falou sobre ter honra em herdar o lugar do pai no Programa Silvio Santos.

Mara Maravilha comenta publicação de Patricia Abravanel

Após a polêmica envolvendo Lívia Andrade e Patrícia Abravanel, Mara Maravilha se posicionou de forma sincera e defendeu as filhas de Silvio Santos. Em suas redes sociais, a cantora deixou uma mensagem exaltando o trabalho das herdeiras do SBT, que receberam uma suposta indireta da loira da Globo no último domingo, 7.

“Parabéns Pati, você desde criança já sabia o que queria. Rebeca também está mandando muito bem. Amooooooooooooo SS e amooooooo a família Abravanel Pati, Receba, Dani, Renatinha”, Mara completou seu recado e exaltou o legado das herdeiras do SBT. Vale lembrar que ela passou pela emissora quando comandou o ‘Show Maravilha’.