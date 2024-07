Atualidades / Amor

Romance com Xamã: Relembre as famosas que ficaram com ele

O cantor e ator Xamã é o galã do momento! Ele foi flagrado aos beijos com Sophie Charlotte, mas já ficou com outras celebridades. Relembre!

CARAS Digital Publicado em 08/07/2024, às 10h29

Xamã - Foto: Reprodução / Instagram