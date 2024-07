Skincare de inverno: 10 séruns e hidratantes indispensáveis para a sua rotina

Na época mais fria do ano, os cuidados com a pele merecem uma atenção ainda maior! Afinal, com as quedas na temperatura, ela pode ficar mais sensível e ressecada. Pensando nisso, preparamos uma lista com séruns e hidratantes que vão fazer a diferença na sua rotina de skincare e que você não pode deixar de ter na sua necesáire.

Confira e escolha seus itens favoritos para uma pele ainda mais saudável:

1. Sérum Refusion C Revitalize, Dermatus: https://amzn.to/45gwgEh

Ideal para todos os tipos de pele, este sérum com vitamina C em sua composição ajuda a corrigir os sinais da idade, reduzir a opacidade e devolver o viço natural da pele. Além disso, combate os radicais livres, estimula a síntese de colágeno e proporciona hidratação.