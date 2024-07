Filho de Ronaldo, Alexander é batizado na igreja evangélica

Filho de Ronaldo Fenômeno e Michele Umezu, Alexander celebra o seu batizado na igreja evangélica aos 19 anos de idade

Filho do jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, com Michele Umezu, o jovem Alexander, de 19 anos, celebrou um passo importante em sua fé. No último final de semana, ele foi batizado na Igreja Ceizs, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que segue a doutrina evangélica.

Durante a celebração, ele foi abençoado por um pasto na água do batismo e adorou o momento especial de manifestar sua religiosidade. A mãe dele contou que o filho sempre quis ser batizado na igreja evangélica e aguardava ansioso por este momento e fez até um curso para entender o significado deste momento de fé.

"Geralmente na nossa igreja o batismo é época de férias e ele sempre está com o pai na Espanha. O batismo nas águas foi algo instituído pelo próprio Senhor Jesus (Marcos 16.15-16). Além disso, os discípulos do Deus-Filho também batizavam as pessoas nas águas (João 3:22). Quem deseja receber o Espírito Santo e ser salvo em Cristo, precisa se batizar nas águas", disse Michele Umezu.

Ela ainda elogiou o seu filho. "Alexander está com 19 anos, é diferente da maioria dos jovens da mesma idade, gosta de tranquilidade, não gosta de festas, não se encanta com essas coisas. Ele é diferente da maioria dessa geração", afirmou.

Vale lembrar que Ronaldo Fenômeno teve quatro filhos: Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice.

Alexander, filho de Ronaldo e Michele Umezu - Foto: Divulgação

A fortuna de Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, construiu uma carreira de sucesso no esporte e juntou uma verdadeira fortuna em sua vida pessoal. Nesta semana, um dos filhos dele, Ronald, surpreendeu ao contar que não espera receber a herança do pai e quer construir sua própria vida financeira. Com isso, que tal saber qual é o valor da fortuna do ex-atleta?

De acordo com o site O Futeboleiro e o Jornal O Globo, Ronaldo acumulou uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão, conforme reportagens do segundo semestre de 2023. Ele colocou o seu dinheiro em investimentos, incluindo empresas e projetos esportivos, e fica com uma quantia baixa em sua conta bancária. Inclusive, ele já comprou dois clubes de futebol, o Valladolid, na Espanha, e o Cruzeiro, no Brasil.

Hoje em dia, o dinheiro do Fenômeno é administrado pelo grupo R9.