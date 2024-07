Por onde anda? Ator mirim da Globo fez mudança radical na carreira

O ex-ator mirim de Suave Veneno, recentemente resgatada pelo Globoplay, vive fora das telinhas e passou por mudança radical na carreira

A novela Suave Veneno, recentemente resgatada pelo Globoplay, teve no elenco atores mirins que geram curiosidade após tantos anos. Por onde anda Herval Silviera? O generoso Rafael Berganthi, que na trama era o caçula de Regina (Letícia Spiller) e Álvaro (Kadu Moliterno), e irmão de Paty (Cecília Dassi). Ex-ator, Herval realizou uma radical mudança de carreira e hoje é médico.

Quando estreou na televisão, na novela Suave Veneno, em 1999, o ator mirim tinha apenas 6 anos de idade e encantou o público. Atualmente, com 31 anos, Herval é médico nutrólogo e endócrino e não se mostra como ex-ator em suas redes sociais.

Em 2015, em entrevista ao extinto programa de TV, Vídeo Show, Herval que tinha 22 anos na época, contou que se dividia entre a carreira de produtor musical e os estudos para se formar em Medicina. Na ocasião, o ex-ator comentou sobre voltar a atuar: “Eu gosto muito e até tenho vontade de voltar a atuar, mas é difícil conciliar agora. Quem sabe depois de formado? Eu não fecharia as portas!” falou na ocasião.

O ex-ator ainda se mostrou emocionado por ter interpretado o neto de Irene Ravache em Suave Veneno, e revelou amizade com atores como Luana Piovani, Rodrigo Santoro, Letícia Spiller e Ângelo Antônio: “Me apeguei. Eles iam lá em casa, me pegavam e me levavam para o cinema.” contou.

Após se formar em Medicina, Herval não voltou a atuar, como deixou em aberto em 2015. Atualmente, utiliza as redes sociais para promover o seu trabalho como médico e se mantém como integrante da banda Solar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr Herval Silveira - Medico Nutrólogo e Endocrino (@hervalsilveira)