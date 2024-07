Eliana surge com look 'embalado a vácuo' em aparição ao vivo na Globo

Em primeira aparição ao vivo na Globo após ser contratada, Eliana aposta em look justíssimo e surge magérrima na telinha

A apresentadora Eliana fez sua primeira aparição ao vivo na Globo desde que assinou o contrato para ser estrela da emissora. Neste domingo, 7, ela esteve no posto de jurada na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Lá, a loira surgiu belíssima e magérrima.

Para a noite especial, a comunicadora apostou em um conjunto de blusa cropped de manga comprida e com detalhes brilhantes na gola e uma saia branca justíssima ao corpo. O modelito poderoso destacou as curvas perfeitas da loira e também sua cinturinha fina.

Eliana assinou contrato com a Globo há poucos dias, logo depois de sair do SBT, no qual ficou por 15 anos. Ela vai comandar as próximas temporadas dos programas Saia Justa, do GNT, e The Masked Singer Brasil, da Globo.

Ana Maria Braga e Eliana - Foto; Globo / Beatriz Damy

Eliana no Fantástico

A apresentadora Eliana oficializou sua ida para a Globo com sua primeira aparição na emissora carioca após a assinatura do contrato na última semana. Neste domingo, 30, ela surgiu em uma entrevista no Fantástico e falou sobre sua transição de emissoras. Na semana passada, ela se despediu do SBT depois de 15 anos de trabalho e logo assinou com a Globo.

"Cada vivência, tudo o que eu experimentei, tanto falando com o público infantil, depois passando pelo público família, e chegando por aqui… A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, eu precisava desse movimento. Quando eu fiz 50 anos, eu saquei que alguma coisa estava diferente. Alguma chavinha virou. É um ano muito diferente na minha vida", disse ela.