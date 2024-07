Adriana Bombom faz alerta após causa da morte da irmã revelada

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Bombom diz que a morte da irmã gêmea, Andréia, vítima de edema pulmonar, foi súbida e inesperada e faz alerta importante

A causa da morte de Andréia Soares (50), irmã gêmea de Adriana Bombom, foi divulgada nesta segunda-feira, 8. A empregada doméstica, que morreu na última quarta-feira, 3, foi vítima de um edema pulmonar. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora lamenta a tragédia, conta que a irmã se cuidava, era bastante ativa e estava feliz e ainda faz um alerta importante.

Andréia foi encontrada dentro do banheiro da casa da família em que trabalhava de empregada doméstica em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. “A morte da minha irmã foi realmente algo muito súbito e inesperado, pois ela parecia superbem e disposta. Apesar de estar um pouco acima do peso, era uma mulher ativa, fazia cross fitness, trabalhava e ainda cuidava da própria casa, que é uma casa grande e confortável. Ela não reclamava de dores ou falta de ar”, fala Bombom.

A ex-Fazenda relembra o quanto a irmã era feliz e que estava em uma fase mais vaidosa. “Ela era alegre e divertida. Ultimamente, estava até mais vaidosa, pois tinha começado um namoro depois de um tempo sozinha. Enfim, ela parecia muito disposta. No dia da morte, inclusive, ia à festa de aniversário de minha filha (a caçula Thalita Nobre), mas foi encontrada morta no banheiro; provavelmente na hora que iria se arrumar para sair”, ressalta.

De acordo com Bombom, o laudo do Instituto Médico Legal aponta que Andréia foi vítima de um edema pulmonar, como resultado do primeiro exame. “Já fazia muito tempo que ela tinha parado de fumar, mas os médicos da família disseram que o cigarro pode ter causado consequências como a insuficiência cardíaca, que por sua vez gera também o edema pulmonar. Como ela não reclamava de coisas como falta de ar, ela eventualmente pode ter tido uma parada cardíaca súbita. Enfim, foi uma surpresa”, lamenta.

Para finalizar, a apresentadora deixa uma mensagem importante àqueles que insistem em não cuidar da saúde: “O que posso deixar de mensagem nesse sentido é que as pessoas tenham realmente mais cuidados com a saúde. Hoje vejo uma enormidade de jovens fumando tabaco e viper (cigarro eletrônico) sem parar. As pessoas não pensam nos males futuros que podem vir a ter. Eu sempre me cuidei muito e continuo me cuidando, e espero com isso ter um envelhecimento saudável e uma vida mais longa e boa”.