Eliana faz falta? SBT avalia Celso Portiolli em novo horário

Celso Portiolli comanda 7 horas de Domingo Legal ao vivo após saída de Eliana do SBT

Eliana Michaelichen (51) continuou a sua segunda semana de aparições na Globo após deixar o SBT. No domingo, 8, a apresentadora foi jurada artística da grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e competiu diretamente com Celso Portiolli (57) e sua antiga emissora.

Por outro lado, o dia foi como uma prova de fogo para Portiolli, já que era a confirmação de sua consolidação no novo horário. Com a saída da loira, ele passou a comandar o Domingo Legaldas 11h15 às 18h16. Com isso, novos quadros foram adicionados ao programa para suprir o buraco que a nova global deixou na grade.

A decisão em optar por uma fórmula caseira e evitar gastos com a contratação de uma nova apresentadora e montagem de equipe virou pauta nos bastidores da casa. O SBT avalia de forma positiva o desempenho do Domingo Legal nas duas suas primeiras semanas na nova fase.

À CARAS Brasil, a emissora de Silvio Santos (93) se diz satisfeita com os resultados obtidos por Celso Portiolli. "Excelente. Vice-líder absoluto", se limitou a dizer. No entanto, internamente os números são comemorados à exaustão.

Leia também:Filho de criador do Chaves relembra legado do pai: 'Não gostava de ser o centro'

No último dia 30 de junho, por exemplo, o apresentador conseguiu marcar 7,6 pontos em São Paulo e deixou a Record na terceira colocação. A Globo liderou. O número foi superior ao do domingo anterior em que Eliana se despediu do SBT após 15 anos de contrato: 7,1.

Neste domingo, 8, a TV dos Abravanel registrou 4,1 na média 24 horas dia, que mede a audiência entre 6h e 5h59. O Domingo Legal teve papel importante no desempenho, já que em seus dois últimos blocos de programa marcou 6,5 e 6,4. A Record ficou em terceiro (3,1) e a Globo liderou (9,9).