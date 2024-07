Galvão Bueno detona elenco da Seleção Brasileira: 'Pior fase da história'

Após eliminação do Brasil na Copa América, o ex-narrador Galvão Bueno fez um desabafo a respeito do atual elenco da Seleção

A eliminação do Brasil na Copa América 2024 deixou os torcedores bastante decepcionados. Logo após a derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai nos pênaltis, ocorrida na noite de sábado, 6, o ex-narrador Galvão Bueno fez questão de se pronunciar a respeito do resultado final do jogo.

Em seu Instagram oficial, Galvão publicou um longo desabafo sobre a desenvoltura do elenco atual do time em campo. Através de um vídeo, ele lamentou que a Seleção tenha sido eliminada, novamente, nas quartas de final.

"Temos que agradecer que não é igual a Copa do Mundo ou Eurocopa. O Brasil não mostrou um futebol digno à altura da Seleção Brasileira em nenhuma apresentação. Nem na vitória de 4 a 1 em cima do Paraguai. Foram quatro jogos: três empates e uma única vitória, contra o Paraguai", iniciou o ex-narrador.

"Vamos ao jogo de hoje. O Uruguai é um time mais pronto e o meio-campo é muito melhor. Eles começaram bem melhor. No começo, poderiam ter chegado ao gol. Depois o Brasil, com muita raça, com muita vontade, equilibrou o jogo. Até que [Éder] Militão e Marquinhos jogaram bem. Lá na frente, o Raphinha no começo foi bem, o Endrick lutou bastante, o Rodrygo não jogou, sumiu do jogo. O nível do jogo foi de médio para baixo", lamentou Galvão Bueno.

Em seguida, ele ressaltou que, atualmente, o Brasil não possui laterais a altura da Seleção. "Mas como é que a seleção brasileira pode pretender chegar na semifinal, poder depois ir pra final, pra jogar com a Argentina na final? Se não consegue criar a chance de gol, se não faz gol", disparou Galvão, mencionando as recentes derrotas do país no futebol.

"A verdade é a seguinte: essa Copa América faz parte da pior fase da história da seleção brasileira. O ano de 2023 foi uma vergonha. O Brasil está em sexto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Sexto lugar em 10 países da América do Sul. Perdeu nas Eliminatórias para a Colômbia, Uruguai e para a Argentina, em casa. A Seleção nunca tinha perdido em casa em jogo das Eliminatórias. É muito ruim essa Seleção Brasileira", declarou em outro trecho.

