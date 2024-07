Helô Pinheiro esbanja beleza ao comemorar aniversário de 81 anos: "Gratidão"

Helô Pinheiro, a eterna 'Garota de Ipanema', completou 81 anos neste domingo, 7, e comemorou a data fazendo um agradecimento na web

Helô Pinheiro, a eterna 'Garota de Ipanema', completou 81 anos de vida neste domingo, 7, e usou as redes sociais para fazer um agradecimento.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma foto em que aparece esbanjando beleza à beira da piscina com um maiô nude e falou sobre o novo ciclo. "Quero agradecer a Deus as bençãos recebidas até hoje", começou o texto.

"A minha família pelo apoio e carinho de sempre, as amigas e amigos toda compreensão e amizade enfim, gratidão com emoção a todos que se dirigem a mim com admiração por não parecer ter os 81 anos que dizem inspirar muita gente por mostrar alegria, mesmo tendo passado por momentos difíceis e outros encantados. Felicidades a vocês também que fazem a minha. Beijos", completou ela.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de felicitações. "Parabéns e muitas felicidades para você, Helô. Deus te abençoe sempre, muita saúde e tudo de melhor na sua vida", disse uma seguidora. "Parabéns, maravilhosa", escreveu outra. "Parabéns, Helô linda. Feliz aniversário, saúde, saúde e saúde", desejou um fã.

Mais cedo, Helô ganhou uma homenagem da filha, Ticiane Pinheiro. "Vivaaa 07/07, minha mãezinha. A mulher mais linda e mais maravilhosa do mundo. Minha eterna inspiração, meu orgulho, minha confidente, meu exemplo. Feliz aniversário, mãezinha, que você tenha sempre muita saúde, amor, alegria, sucesso e que continue com essa energia, essa vitalidade que deixa todos à sua volta radiantes!!! Que alegria te ver completar 81 anos desse jeito, cheia de vida, parecendo uma ‘garotinha de Ipanema’, rs! Que seja um ano incrível na sua vida e saiba que sempre estaremos comemorando suas vitórias", escreveu a apresentadora.

Confira:

Quem são os filhos de Helô Pinheiro?

A musa Helô Pinheiro é a eterna Garota de Ipanema e construiu uma linda família ao longo de sua vida. Para começar, Helô é casadíssima! Ela é a esposa do engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966. Eles subiram ao altar quando ela tinha apenas 21 anos de idade. Juntos, eles tiveram quatro filhos: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.