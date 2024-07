Michelle Loreto divide cliques encantadores no mesversário da filha

"Obrigada por ter me escolhido," se derreteu a apresentadora Michelle Loreto ao comemorar o nono mês de vida da filha, Aurora

Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques da filha, Aurora. A menina, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso, completou nove meses de vida neste domingo, 7, e a mamãe coruja fez questão de comemorar.

No feed do Instagram, a jornalista postou uma sequência de cliques em que a herdeira aparece toda sorridente e falou sobre o seu crescimento. "A minha bebezinha virou um bebezão! Tá fazendo 9 meses hoje. E eu vou cair no clichê: como o tempo passa rápido!!!", começou.

"Ela já quer andar, diz não com a cabeça quando não quer mais alguma coisa, faz 1 com o dedo se referindo ao aniversário, nos enche de sorrisos e alegria todos os dias. É a bebê mais feliz, animada, esperta e sorridente que eu já vi na minha vida! Aurora, mamãe te ama e está adorando essa vida com você. Obrigada por ter me escolhido, vou sempre dizer isso", declarou a mamãe.

Os fãs se derreteram nos comentários. "Muito simpática e linda!!", disse uma seguidora. "Ela sabe viver! Feliz 9 meses, Aurora querida!!", escreveu outra. "Que coisa mais linda, meu Deus", falou uma fã. "Uma bonequinha",comentou mais uma.

Filha de Michelle Loreto tem reação ao ver a mãe na TV

A filha da apresentadora Michelle Loreto, Aurora, mostrou toda sua fofura e esperteza ao surgir reconhecendo a mamãe na televisão em um vídeo. A jornalista global postou registros do momento especial e encantou os internautas.

Cheia de estilo, a herdeira da comunicadora com o diretor do Encontro, Alexandre Mattoso, apareceu sendo segurada na frente da TV e ficou toda contente ao ver a imagem da mãe na tela. Aurora então sorriu e ficou balançando os pés. Depois, ela surgiu em fotos sentada e prestando atenção na jornalista.

"Zerei a vida! No vídeo, Aurora vendo e reconhecendo a mamãe. Nas fotos, Blika e Aurora assistindo ao @bemestar no @edecasanasredes", compartilhou ela toda contente o momento de sua filha e seu cachorrinho. Veja!