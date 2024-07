Comediante Tony Knight morre aos 54 anos e causa surpreende

O inglês naturalizado australiano Tony Knight tinha 54 anos e deixou a companheira Hayley que está devastada, segundo familiares do artista

Morreu, ao 54 anos, o comediante australiano Tony Knight após ser vítima de um acidente durante o festival francês Rock&Cars, na cidade de Lavaur, na França. O artista foi um dos atingidos por um grande galho de árvore e o único a não resistir. Segundo a família do comediante, ele deixou a companheira Hayley Wright, com quem tinha um relacionamento de longa data.

"Ele tinha apenas 54 anos e vivia o melhor de sua vida. Ele era saudável, feliz e tinha tudo indo bem para ele. Tinha um carisma, uma paixão. Além disso, ele muito amado pela namorada Hayley, pela família e pelos amigos", contou uma pessoa da família de Tony, em entrevista a Fox News.

Quem também conversou com o portal foi a irmã da parceira de Tony, Joanne Allen, que revelou as dificuldades de Hayley em organizar o funeral do cunhado, em decorrência da burocracia e o dinheiro necessário: "Ela está em Bouillac (cidade francesa) para lidar com os problemas. Tony era um homem inglês com cidadania australiana vivendo na França. Ela deve planejar o funeral e está tentando pagar as despesas médicas", contou Joanne.

A irmã de Hayley ainda pontuou que a mulher deve continuar conversanso com policiais e detetives ao longo dos dias, para responder algumas perguntas sobre Tony e reconhecer o local do acidente, tudo isso enquanto está em um país desconhecido por ela, vivendo o luto. A irmã de Hayley realizou uma vakinha virtual na intenção de arrecadar fundos para o funeral do cunhado.

Quem foi Tony Knight

Nas redes sociais, Tony se apresentava como um comediante que fazia piadas ruins de "tiozão". Ele costumava compartilhar seu cronograma de shows, um pouco das piadas feitas por lá e fotos dos seus cachorros de estimação. Para além do stand-up, se considerava um "ouvinte de cães" e disse que ajudava donos dos bichinhos a resolver problemas comportamentais.