Faustão abre intimidade e fala sobre seu casamento com Luciana Cardoso

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Faustão falou sobre a importância da família e ressaltou a união com a esposa, Luciana Cardoso

Fausto Silva (74), mais conhecido como Faustão, não esconde o amor que sente pela esposa, Luciana Carodoso (47). Com mais de 20 anos de casamento, os dois viram o amor se intensificar ainda mais após os problemas de saúde do apresentador, que passou por dois transplantes, de coração e rim, nos últimos meses. Em entrevista à revista CARAS, o comunicador abriu a intimidade dos dois.

"Todo dia agradeço a Deus por tê-la colocado na minha vida e é nos momentos de alegria ou de muita tristeza, é na montanha-russa da vida, que você descobre isso, na vivência do dia a dia mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade e lealdade", afirmou Faustão , durante a festa de aniversário da esposa.

"É uma relação construída dia a dia ao longo dos anos. São 22 anos de história e dois filhos maravilhosos. A gente sabe que pode contar um com o outro para sempre", reforçou Luciana, citando os filhos João Silva (20) e Rodrigo (16). "Sou canceriana e ter a familia reunida é ter um quentinho no coração."

Em certo momento da festa, João, que segue os passos do pai como apresentador na Band, aproveitou para prestar uma homenagem à mãe. "Grito de orgulho de ser seu filho! Ela fez o que muitas pessoas pensam que devem ser feito, mas não fazem. Ela está ali em todos os momentos."

"Eu gostaria de, quando um dia eu for casado, ter a mesma relação que eles, nos meus momentos mais difíceis, estar ali 100% do tempo dedicado e não deixar a peteca cair", completou ele, citando a importância da mãe durante a recuperação do apresentador.

