Lexa quase cai durante apresentação com MC Daniel no 'Domingão'

A cantora Lexa quase caiu no palco do programa 'Domingão com Huck' durante uma apresentação ao lado de MC Daniel e MC Ryan.

Neste domingo, 7, acontece a grande final da 'Dança dos Famosos' e todos os participantes estiveram presente para conversar com Luciano Huck na primeira parte da atração. Após bater um papo com alguns participantes, o apresentador convidou os dois artistas para cantarem.

Lexa e Daniel, então, começaram a cantar várias músicas e em determinado momento MC Ryan, um dos convidados do programa, se juntou a eles para cantar 'Eu só quero é ser feliz'. A cantora foi cumprimentar o funkeiro e quando deu alguns passos para trás, quase se desequilibrou no pé de Daniel, que a segurou.

Cadê a tropa do @eumcdaniell, da @LexaOficial e do Mc Ryan? Afasta o sofá e vem dançar, porque esses 3 juntos são TUDOOO! 🔥🔥🔥 #Domingãopic.twitter.com/Zk8J8CuEiB — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 7, 2024

Lexa rebate acusação de dançarino

Gabriel Felinto, ex-bailarino de Lexa, usou as redes sociais nesta última quinta-feira, 4, para revelar que foi demitido de um trabalho na TV Globo por causa da cantora. Para quem não se lembra, ele foi apontado como pivô do fim do casamento da artista com MC Guimê.

"Lexa pediu minha demissão do Projac. Acabei de perder um trabalho. Fui contratado para dançar no ballet de um programa e em uma das apresentações ela participaria [onde eu estaria dançando]. Hoje cheguei no ensaio, ela estava presente e pediu para me desligarem do espetáculo, por pura vaidade e ego [no intuito de me prejudicar] [...]", expôs ele em umtrecho.

Após a repercussão da acusação de Gabriel, Lexa se pronunciou ao site Hugo Gloss. "Eu não pedi a demissão de ninguém, só pedi pra que não dançasse comigo. Outros artistas também se apresentarão além de mim. Só pedi que comigo não, por toda a exposição que já havia acontecido, pra não acontecer o que está acontecendo agora", justificou. Entenda a treta!