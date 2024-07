Após assumir namoro, Juliano Floss se declara para Marina Sena no 'Domingão'

O influenciador digital Juliano Floss fez uma declaração para a namorada, a cantora Marina Sena, no palco do 'Domingão com Huck'

JulianoFloss, de 19 anos, não escondeu que está completamente apaixonado durante sua participação na grande final da 'Dança dos Famosos', quadro do 'Domingão com Huck', neste domingo, 7.

Após conversar com o apresentador Luciano Huk, o influenciador digital se declarou para a cantora Marina Sena, com quem assumiu publicamente o relacionamento nas redes sociais ao postar fotos de uma viagem pela Holanda.

"Amor, obrigado por ter entrado na minha vida, tem gente que entra pra mudar tudo e ela já está mudando", disse ele, bastante envergonhado. "Tá vermelho?", provocou Huck. "Estou, é paixão", respondeu o jovem, que ficou conhecido por suas danças no TikTok.

Vale lembrar que Juliano e sua professora, Dani Duram, foram eliminados da Dança dos Famosos, após dançarem a valsa. Após a eliminação, ele usou as redes sociais para falar sobre a decisão de aceitar o convite para participar da atração.

"No dia 12 de janeiro eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu tava arrasado, nunca tinha perdido ninguém antes... nesse dia sentei na praia e orei pra Deus pedindo uma oportunidade, algo que ocupasse minha cabeça, nesse mesmo dia a noite, a produção do Dança dos Famosos me ligou fazendo o convite. A experiência mais f**a minha vida. Levei minha família toda pra Globo, isso não tem preço. Aprendi a dançar: Valsa, Salsa, Calypso, Lindy Hop, Kizomba, Quadrilha Junina, Reggaeton, Charme, Funk e Rock. Mas o que eu aprendi de verdade vai muito além da técnica da dança [...]", disse ele em um trecho da postagem.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Marina Sena compartilha vídeo ao lado de Juliano Floss

Nesta última quinta-feira, 04, Marina Sena compartilhou um vídeo divertido ao lado do namorado, o influenciador Juliano Floss. Os dois registraram vários momentos de intimidade nos bastidores de uma viagem juntos para Londres.

No vídeo, em que também aparecem amigos do casal, os dois se divertem com várias situações que saíram do previsto. Em um dos momentos, ela chega a confundir o namorado. "Tem alguém loiro ali, será que é ele? Não, é uma menina", diz ela. Confira!